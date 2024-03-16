台男「印尼搭快艇」落海！失蹤5天尋獲遺體　家屬赴雅加達招魂

▲當地警方投入搜索作業。（圖／千島群島警察）



記者王佩翊／綜合報導

印尼雅加達千島群島（Pulau Seribu）11日發生觀光快艇翻覆事故，當時船上35人全員落海，其中34人獲救，唯有1名台籍男性失蹤。經過數日搜索，當地搜救人員15日終於尋獲張男遺體，而他的家屬則將前往雅加達招魂，並處理後續火化事宜。

根據印尼國家通訊社安塔拉報導，該艘名為KM Pari Kudus的觀光快艇11日下午載著32名乘客與3名船員出海，然而同天下午3時25分卻因遭遇巨浪翻覆，全員落海。當地警方表示，32名乘客分別為22名印尼人、5名中國人、4名台灣人以及1名南韓人。

落海的35人中有34人成功獲救，但是46歲的張姓男子卻下落不明。搜救人員直到15日上午10時10分才在事故地點附近的「不祿碼頭」（TanjungPriok）發現張男遺體。

張男落海時身穿灰色上衣、黑色褲子，頭戴黑帽，被發現時已經明顯死亡，並漂浮在海上垃圾旁。搜救人員指出，張男被發現的海域在過去5天也曾進行搜索，但是因為海上垃圾太多，因此阻礙了搜索任務。

張男的家屬預計18日抵達雅加達，隨後會前往海邊舉行招魂儀式，並在當地火化後才會將骨灰帶回台灣。

根據《中央社》報導，張男為印尼台商公司的員工，駐印尼代表處也已經接獲外交部通知，並與張男公司聯繫，協助後續事宜。