疑空服員在駕駛艙闖禍！　「誤觸開關」害客機急墜多人拋飛

▲智利南美航空客機一度下墜俯衝的突發狀況造成50人受傷，後續調查進行中。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

智利南美航空（LATAM）一架波音787客機11日半空俯衝下墜，造成機上多人被拋飛濺血，根據初步調查，整起事件疑似是因為空服人員送餐時誤觸駕駛座椅背上的開關所造成，並非波音飛機出現缺陷。波音已要求航空公司檢查787夢幻客機駕駛艙座椅。

▲機上多人受傷。（圖／路透）

華爾街日報、CNN等報導，根據聽取調查進度的美國人士的說法，當時空服員誤觸駕駛座椅背上的開關後，把機師推向控制台，把飛機機鼻往下推。所幸機師最後成功控制住飛機狀況，平安降落在紐西蘭。

然而已知駕駛座椅背的開關有裝保護蓋，當機師坐在駕駛座上時，不該被啟動。波音公司15日向華爾街日報證實，公司已於14日晚間向擁有波音787夢幻客機的航空公司發出建議，內容包括檢查、維護駕駛艙座椅開關的說明，「我們建議營運商在下次維修時進行檢查。」

目前美國航空公司（American Airlines）已告知機師，有發現夢幻客機駕駛艙座椅背後開關存在潛在危險因子。依據CNN取得的這份通知，上面寫著「所有駕駛艙內的人都應該被告知，駕駛艙座位有人時，不要使用駕駛艙椅背開關的重要性」。

▲乘客表示，許多人被往上拋飛，力道大到撞壞天花板。（圖／路透）

3月11日，南美航空編號LA800的波音787-9「夢幻客機」從澳洲飛往紐西蘭，卻因技術問題導致飛機一度下墜俯衝，乘客被拋飛撞到機艙天花板濺血，造成50人受傷。雖然沒有人受到重傷，但當飛機降落在奧克蘭之後，有7名乘客、3名機組人員被送往醫院。

飛機降落奧克蘭後，機長到客艙檢查乘客狀況，提到「我對飛機失去控制，儀表板幾乎一片空白」，他有一瞬間完全無法控制任何裝置，也就是飛機急速下降的時候，但儀表板很快就恢復，飛機也恢復正常飛行模式，在那之前和之後都沒有任何問題，僅有那一瞬間發生故障。