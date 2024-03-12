航空客機急墜「扣押黑盒子」遭2國調查　乘客拋飛濺血50傷

▲智利南美航空客機11日在飛行途中一度急速下墜，導致50名乘客被從座位拋飛受傷。圖為醫護人員上飛機查看患者情況。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

智利南美航空（LATAM Airlines）一架編號LA800的波音客機11日從澳洲飛往紐西蘭轉機，卻因技術問題導致飛機一度下墜俯衝，許多乘客被拋飛後頭部撞到機艙天花板流血，共50人受傷。如今，智利民航總局（DGAC）與紐西蘭交通事故調查委員會（TAIC）證實，正在扣押並收集黑盒子等證據，將對此事件展開調查。

根據衛報報導，這架服役8年的波音787-9夢幻客機11日上午11時35分從雪梨起飛，載著263名乘客與9名機組人員前往奧克蘭轉機，原定在紐西蘭稍作停留後將繼續飛往智利聖地牙哥。然而，當3小時航程已飛了大約3分之2的時候，飛機突然發生一次劇烈晃動，許多乘客被拋飛受傷，下一段航程被迫取消。

▲乘客表示，許多人被往上拋飛，力道大到撞壞天花板。（圖／路透）

男乘客艾伍德（Lucas Ellwood）說，感覺像是飛機直接往下墜，沒被固定的物品和人，一下全都撞到天花板上，「那很可怕，很劇烈，所有東西散落在飛機各處，手忙腳亂。人們很害怕……人們恐懼自己的性命不保，在祈禱和哭泣。」

當地下午4時30分左右，飛機安全降落奧克蘭機場，14名已在待命的救護人員治療了50名傷者。包含3名機組人員在內，共有13人送往醫院，其中1人情況嚴重。男乘客約卡特（Brian Jokat）向紐西蘭媒體Stuff爆料，機長在降落後告訴他，事發當下儀表板曾有一段時間完全失靈（just blanked out），他短暫地無法操控飛機。

▲一名男乘客手臂上有瘀青等傷勢。（圖／路透）

智利民航總局12日證實，已經對這起事件展開調查。由於事故發生在國際空域，主要交由智利民航局負責調查，但紐西蘭交通事故調查委員會12日聲明，他們已被要求協助智利當局調查，目前正在收集相關證據，包含扣押駕駛艙語音紀錄與飛行數據記錄器（黑盒子）。

智利南美航空表示，公司正在和相關當局合作，支持對這起事件的調查。波音公司（Boeing）則向路透社表示，目前正在努力蒐集更多資訊，並且將為航空公司提供任何所需支援。發生最新一起事故後，波音公司股價下跌3%。此前，波音因為1月份一架波音737 MAX內嵌式艙門在飛行中脫落，引發美國聯邦航空總署（FAA）的調查。