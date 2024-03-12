準新郎滑倒「割破頸動脈」失血亡　賓客開趴一半驚恐目睹

▲澳洲一場訂婚派對上，準新郎竟在滑倒後割傷頸動脈，當場身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一對準新人10日舉行訂婚派對，向親朋好友宣布喜訊，未料男方卻不慎滑倒、割傷頸動脈，大量出血後，於現場不治身亡，而賓客全都驚恐目睹意外過程。

《每日郵報》報導，死者是29歲警察利亞姆（Liam Trimmer），他因為摔倒導致頸動脈割傷，不幸去世。目前尚不清楚詳細事發經過，也未揭露意外確切地點，而法醫相驗結果，預計未來幾天內公布。

Revealed: Horrified guests desperately tried to save British cop, 29, after he fell and cut his neck in fatal accident during his engagement party in Australia - as colleagues pay tribute to 'extraordinary officer' https://t.co/vAkK49pbWI pic.twitter.com/vXLBZrc1lg — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

西澳州警官布蘭奇（Blanch）表示，利亞姆發生意外後，接受了現場賓客的全力搶救，卻依然無法止血，急救人員抵達前就已斷氣，「人們竭盡全力試圖救他，但這是不可能的。我知道，參與其中的每個人都非常、非常傷痛……他們希望能從這場噩夢中醒來。」

布蘭奇表示，利亞姆的死是一場悲劇，家屬、親友及同仁都紛紛哀悼，「這位傑出的警官熱愛幫助社區，是西澳州警察的典範。他是一名非常非常有自信，同時又有能力的年輕人，（原本）還有長遠的未來在他前方。這一切就是這麼令人難過。」

利亞姆出生於英國，2013年移居澳洲，2017年開始在珀斯（Perth）以東370英里（約596公里）的卡爾古利（Kalgoorlie）擔任警察，甚至加入了戰術應對小組，被視為警界優秀典範。