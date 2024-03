準新郎滑倒「割破頸動脈」失血亡　賓客開趴一半驚恐目睹

▲澳洲一場訂婚派對上,準新郎竟在滑倒後割傷頸動脈,當場身亡。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

澳洲一對準新人10日舉行訂婚派對,向親朋好友宣布喜訊,未料男方卻不慎滑倒、割傷頸動脈,大量出血後,於現場不治身亡,而賓客全都驚恐目睹意外過程。

《每日郵報》報導,死者是29歲警察利亞姆(Liam Trimmer),他因為摔倒導致頸動脈割傷,不幸去世。目前尚不清楚詳細事發經過,也未揭露意外確切地點,而法醫相驗結果,預計未來幾天內公布。

Revealed: Horrified guests desperately tried to save British cop, 29, after he fell and cut his neck in fatal accident during his engagement party in Australia - as colleagues pay tribute to 'extraordinary officer' https://t.co/vAkK49pbWI pic.twitter.com/vXLBZrc1lg