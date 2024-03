波音787急墜50傷！乘客被拋飛「頭撞天花板染血」　爆儀錶板故障

▲智利南美航空班機出現下墜情況,乘客表示許多人頭部撞到天花板,還留下血跡。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

智利南美航空(LATAM Airlines)一架波音787-9「夢幻客機」11日下午從澳洲飛往紐西蘭途中因「技術問題」劇烈晃動,造成50人受傷。乘客們表示,飛機在半空中無預警快速下墜數秒鐘,宛如雲霄飛車俯衝,許多人被拋起頭部撞到天花板,留下血跡。還有乘客說,機師解釋當時儀表板突然故障,他無法操控飛機。

據紐西蘭國家廣播電台報導,智利南美航空編號LA800航班飛行途中突然快速下墜數秒鐘,救護單位下午3時58分接獲事故通知,緊急派遣包含7輛救護車在內共14輛車前往奧克蘭機場待命,飛機降落後治療了大約50名傷者,有12名傷者被送往醫院,其中1人情況嚴重。送醫傷者中包含3名機組人員。

UPDATE: 50 INJURED ON LATAM BOEING FLIGHT



Emergency services in New Zealand treated 50 people for injuries after passengers and crew were thrown into the ceiling, with one person in a serious condition.



Source: NZ Herald pic.twitter.com/qlZjSlsBXS