波音787急墜50傷！乘客被拋飛「頭撞天花板染血」　爆儀錶板故障

▲智利南美航空班機出現下墜情況，乘客表示許多人頭部撞到天花板，還留下血跡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

智利南美航空（LATAM Airlines）一架波音787-9「夢幻客機」11日下午從澳洲飛往紐西蘭途中因「技術問題」劇烈晃動，造成50人受傷。乘客們表示，飛機在半空中無預警快速下墜數秒鐘，宛如雲霄飛車俯衝，許多人被拋起頭部撞到天花板，留下血跡。還有乘客說，機師解釋當時儀表板突然故障，他無法操控飛機。

據紐西蘭國家廣播電台報導，智利南美航空編號LA800航班飛行途中突然快速下墜數秒鐘，救護單位下午3時58分接獲事故通知，緊急派遣包含7輛救護車在內共14輛車前往奧克蘭機場待命，飛機降落後治療了大約50名傷者，有12名傷者被送往醫院，其中1人情況嚴重。送醫傷者中包含3名機組人員。

UPDATE: 50 INJURED ON LATAM BOEING FLIGHT



Emergency services in New Zealand treated 50 people for injuries after passengers and crew were thrown into the ceiling, with one person in a serious condition.



Source: NZ Herald pic.twitter.com/qlZjSlsBXS — Eric Rice (@tsablon) March 11, 2024

女乘客瓦倫蒂娜（Valentina）表示，在距離飛抵奧克蘭還剩50分鐘左右，飛機突然「停了下來」（just stopped），「人們四處飛來飛去，一切都非常可怕」。她還說，「天花板上有血，人們（飛起來）然後撞破了飛機天花板。」瓦倫蒂娜受輕傷，接受治療後情況良好，但她說她「非常害怕」再搭飛機。

男乘客約卡特（Brian Jokat）表示，事發前沒有亂流，航程都很平穩，他繫著安全帶打瞌睡，突然間飛機就「掉了下來」（just dropped），情況不像是遇到亂流一般，完全就是往下墜落。他附近有一名男乘客沒有繫安全帶，整個人飛了起來撞到天花板，對方正面躺在機艙頂部俯視著他，宛如電影裡的情景。

▲智利南美航空表示由於「技術問題」導致飛機劇烈晃動，一段機內畫面則顯示有人倒在地上。（圖／翻攝自X）

約卡特說，那名男子隨後倒地，撞上扶手後肋骨斷裂，另外3到4個人分別用頭部、肩膀撞破了天花板等一些機內結構，「然後人們開始尖叫，我覺得飛機在俯衝，感覺就像是在雲霄飛車最頂端，然後又衝到平面。」所有事情發生在幾秒鐘之間。

約卡特表示，飛機降落後，機長來到飛機尾部，他問「發生了什麼事」，機長回答他說「我的儀表板故障了一段時間，又突然恢復正常。」紐西蘭先驅報曝光一段機內畫面，一名男子倒在地上，看起來情況嚴重，無法自主移動，其他許多乘客也痛苦地扶著頭。

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