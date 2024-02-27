　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

▲▼馬斯克（Elon Musk）,SpaceX。（圖／達志影像／美聯社）

▲SpaceX提供的星盾服務疑似在台灣無法使用，蓋拉格要求馬斯克說明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國共和黨重量級聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）上周曾率團出訪台灣，然而過程中卻得知駐台美軍無法使用SpaceX提供的「星盾」（Starshield）軍事通訊衛星服務，因此他特別致函要求遵守和美國五角大廈的合約。對此，SpaceX發文強調，完全遵照現有和美國政府的所有合約。

身為美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席的蓋拉格，曾經於當地時間24日致函給特斯拉、SpaceX執行長馬斯克，要求SpaceX應該遵守和美國國防部之間的合約，開放台灣境內和周邊地區的美軍使用星盾軍事通訊服務的權限，因為一旦在中國對台灣進行軍事侵略的情況下，西太平洋的美國軍人恐面臨嚴重風險。

蓋拉格在信中要求，馬斯克必須在3月8日之前向眾議院提供一份SpaceX在台灣的營運簡報。

針對蓋拉格的說法，SpaceX旋即透過社群平台X（前稱推特）發表聲明，反駁蓋拉格關於美軍在台灣無法使用星盾服務的說法，「SpaceX完全符合並遵守美國政府合約上的要求。上周，SpaceX通知了特別委員會，指出其所得到的資訊是錯誤的；然而，該委員會卻選擇在消息獲得證實前進一步告知媒體。」

據悉，SpaceX提供的「星盾」計畫為美國國防部等數十個夥伴提供通訊服務，並於去年8月奪下7000萬美元的軍事合約。

►SpaceX將停止台灣使用星盾！美眾議院致函馬斯克 開通美軍使用權限

ET快訊
快訊／aespa Karina認愛李宰旭！
2男「他家當自己家」倒車入庫！　屋主怒炸：人不要臉天下無敵
亞尼克集體倒店！　董座認「2因素」連關6店
快訊／永康死亡車禍！騎士遭輾爆頭慘死
LIVE／理科嗆前夫：私女聊性！　吹起來了？年輕人百貨交疊
15歲田徑少年遭保時捷5煞圍毆！　全身傷棄賽
安心亞泰國「解放小丁」全被拍！一下飛機：我好美喔
獨／只用小拇指施力答題！　建中罕病生4科滿級分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」　美國批加劇地區緊張

矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」　美國批加劇地區緊張

矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

華碩校園徵才起跑　釋出職缺40名

柯文哲稱「國會寄生我」　吳思瑤嘆別為難駐衛警：要方便出入就辦證

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

明與馬英九出席228追思會　網預告將抗議⋯蔣萬安：傾聽多元聲音

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

國際熱門新聞

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

半裸女「頭下腳上遭拖進電梯」　恐怖男友落網

台人在泰國遭槍殺身分曝光　44歲男犯2前科

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

德軍機拒中、俄遊客參觀遭批歧視！　空中巴士急滅火

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

美國總統拜登表示，他希望以哈衝突能在下月4日（下周一）前達成停火協議。以色列持續深入猛攻加薩，已在歐美輿論遇到大逆風，不過以國總理納坦雅胡日前仍表示，不會停止進攻，並將取得最終勝利。

紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

代課老師在教室看A片　嚇哭班上小學生

代課老師在教室看A片　嚇哭班上小學生

學校租房太貴　男大生「每周搭飛機」上學

學校租房太貴　男大生「每周搭飛機」上學

限量版樂高「2公分黃金積木」拍賣57萬落槌

限量版樂高「2公分黃金積木」拍賣57萬落槌

關鍵字：

北美要聞特斯拉馬斯克星盾SpaceXStarshield蓋拉格

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面