華府智庫見蔡英文　達修爾：台灣醫療保健世界頂尖盼美國多學習

▲總統蔡英文13日接見「美國進步中心」學者專家訪問團。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日接見「美國進步中心」學者專家訪問團。「美國進步中心」主席達修爾（Thomas A. Daschle）致詞時表示，過去半世紀以來，台灣已成為全球最蓬勃的民主國家之一，向美國及世界其他地區展現民主的重要性與價值。這段期間，台灣也打造出全世界最頂尖的醫療保健體系，他希望美國能向台灣多加學習，以改善國民的生活品質。

，感謝訪賓對臺灣及全球議題的關注和付出，此行也凸顯臺美之間緊密夥伴關係。她表示，未來會持續和美國及國際上理念相近國家，拓展合作領域，分享公衛醫療及淨零轉型等經驗，共同打造具有韌性的供應鏈。也期盼藉由訪賓的影響力及倡議，一起守護區域和平穩定，讓全球發展更加繁榮。

蔡英文致詞時歡迎達修爾(Thomas A. Daschle)主席再次訪問台灣，也歡迎所有「美國進步中心」夥伴來到總統府。她說，「美國進步中心」是華府最重要的智庫之一，對於各項議題的政策建議，都深受美國政府重視，也期待稍後能就臺美關係及國安議題交換意見。

蔡英文感謝普萊斯(David Price)前眾議員，在國會連署台美安全合作、支持台灣國際參與等議案，以實際行動力挺台灣。

蔡英文表示，今年是《台灣關係法》立法45週年，這是台美關係重要基石，也象徵著台美之間穩固的友誼關係。近年來，印太區域受到威權主義擴張挑戰，台灣在第一線受到很大威脅，再加上全球疫情和極端氣候考驗，都讓深刻體認到全世界的民主國家，唯有團結合作，才能克服各項挑戰。

蔡英文指出，台美雙方除了共享民主、自由、人權等普世價值之外，更是彼此重要的經貿夥伴。去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，希望在這些基礎上，也能早日解決雙重課稅問題，提供雙方互利互惠的投資環境。

蔡英文強調，未來會持續和美國以及國際上理念相近國家，拓展合作領域，像是分享公衛醫療及淨零轉型等經驗，共同打造具有韌性的供應鏈。

隨後，達修爾致詞時表示，很榮幸有機會能再次率團訪台。過去這幾天，他感受到台灣人民的親切，十分感謝對訪團的歡迎及款待。他說，他不僅代表訪團，也要代表美國國會與相關各界，祝賀並感謝蔡英文過去8年的卓越領導，希望未來卸任後，也能繼續運用個人影響力做出貢獻。

達修爾指出，今年4月10日將是《台灣關係法》立法屆滿45週年。過去這40多年來，台灣已成為美國第8大貿易夥伴。為此，他感到相當自豪。

達修爾提到，過去半世紀以來，台灣已成為全球最蓬勃的民主國家之一，向美國及世界其他地區展現民主的重要性與價值。這段期間，台灣也打造出全世界最頂尖的醫療保健體系，他希望美國能向台灣多加學習，以改善國民的生活品質。此外，台灣在公民權和人權的發展成就全球有目共睹，尤其令人讚賞。

達修爾指出，蔡英文稍早闡述台美雙方對未來共同的願景，將使彼此在經濟、安全與人民的交流更緊密穩健。蔡英文提到的避免雙重課稅與貿易相關政策，也是更緊密經濟願景的一部分，很高興臺美領導階層對未來夥伴關係都有共同的光明願景。

▼總統蔡英文13日接見「美國進步中心」學者專家訪問團。（圖／總統府提供）

