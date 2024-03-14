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要求中國撤資TikTok！　美眾院立法：不從將祭禁令

▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲TikTok持續受到美國打擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國眾議院今天表決通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。反對的議員憂心，這項禁令恐違反美國憲法保障的言論自由。

根據這項法案，TikTok的母公司「字節跳動」（ByteDance）必須在立法後180天撤資，否則蘋果（Apple）和谷歌（Google）等公司旗下應用程式（APP）商店將不再提供TikTok。

眾議院9時起討論「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act），支持與反對雙方激辯後，以352票支持、65票反對，超過2/3門檻通過。

TikTok是由字節跳動完全持股的公司，美國情報官員曾多次警告，中國可能利用TikTok收集美國用戶的資訊，影響美國選舉、國家安全。

這項法案約一週前由眾議院「中國問題特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）共同提出後，引起許多討論。反對者主要擔心法案侵害美國憲法第一條修正案保障的言論自由。

眾議院今天表決通過，是美國國會第一次以透過立法的方式，對社群媒體平台祭出全國性的禁令。參議院目前還沒有相關法案的審議。美國總統拜登（Joe Biden）8日指出，若法案在國會通過，他將簽署成法。

投票前，蓋拉格發言指出，字節跳動由中國共產黨所持有，字節跳動控制TikTok「對我們的國家安全是一項威脅」。這項法案是要求字節跳動與中國共產黨脫離關係，只適用外國敵對勢力控制的公司，根本「不涉及言論內容」的審查。

民主黨籍的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）力挺這項立法。她指出，該法案並不是要禁止TikTok，她的孫子輩都是青少年，她了解TikTok在娛樂、教育、人際溝通上的價值，也知道TikTok作為商業平台的價值。在字節跳動控制下，TikTok成為「中國政府的喉舌」，這項法案是「為了讓TikTok更好」。

肯塔基州的共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）反對這項立法。他說，他認同提案者要保護美國的用意，但美國憲法第一條修正案保障人民接收資訊的權利，不需要政府告訴民眾，手機可以下載那個APP、或者可以瀏覽那些網站。他也擔心，這項法案寫得太廣泛，可能會給總統太大的行政裁量權，這是很危險的。

加州的民主黨眾議員卡姆拉格-多夫（Sydney Kai Kamlager-Dove）指出，這項法案只是短暫的權宜之計，根本無法解決國安的根本問題。禁止TikTok將影響1億5000萬美國人在社群媒體自由表達意見的權利。

她說，即使中國沒有TikTok，還是能透過其他方式影響美國，透過駭客等手段竊取用戶的資料。這項法案給行政部門大幅授權，完全沒有國會監督，她無法支持這樣一個空白支票。同時也憂心將影響利用TikTok平台的新創企業家。

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