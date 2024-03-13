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BNT買得比郭台銘貴　陳時中點「2大疫苗採購原則」說明：必然略高

▲▼衛生福利部前部長陳時中告名嘴吳子嘉求償1千萬元，13日到台北地院出庭，批對方拼湊污衊「譁眾取寵」。（圖／記者黃哲民攝）

▲衛生福利部前部長陳時中告名嘴吳子嘉求償1千萬元，13日到台北地院出庭，批對方拼湊污衊「譁眾取寵」。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

衛生福利部前部長陳時中提告《美麗島電子報》董事長吳子嘉造謠、求償1000萬元，13日出庭揭露2020年與BNT疫苗德國原廠議約每劑單價43美元，高於鴻海集團總裁郭台銘採購的30美元。對此，陳時中發文說明價格高的兩大原則，分別是「採購時間越早價格越高」、「採購數量越多價格越低」。

陳時中表示，疫情期間的國際疫苗採購價格高低，最基本的合理常識就是「採購時間越早價格越高」、「採購數量越多價格越低」等兩大原則。

陳時中回顧防疫時期，指揮中心與BNT原廠洽談的那份未完成合約中，他們要求到貨時間為2021年3月，比日後以公私協力方式採購疫苗的到貨時間，整整早了半年。其次，2021年9月以公私協力採購疫苗數量總數為1500萬劑，是指揮中心當初洽談採購數量的3倍，綜上兩大因素，指揮中心洽談的單劑疫苗價格，必然略高於日後公私協力採購的價格。

陳時中強調，許多人指控他在疫苗採購中圖利、貪汙，都是毫無根據的栽贓抹黑，無論是舉發案的偵結、國產疫苗合約的公開，或是法庭上造謠者為脫罪而做出的詭辯，都早已證明他的清白，「現在只懇求法院能夠作出公正的判決，阻絕造謠與抹黑的歪風，讓公平正義得以伸張」。

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

據悉，吳子嘉去年（2023年）5月公開指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，靠採購新冠肺炎疫苗A了1億美元，因此被陳提告。吳得知陳時中報價為43美元後表示，郭跟陳都買500萬劑，差價高達6500萬美元，所以他認為這是「貪污未遂」。

對此，陳時中表示，當時議約向BNT原廠採購500萬劑、每劑43美元，BNT原廠隔年（2021年）1月8日還同意衛福部發布新聞稿，但同月15日突以全球供貨吃緊為由喊卡，因當時疫苗市場是賣方強勢，政府只能積極爭取，但這筆交易仍告吹，政府根本沒預付5000萬元定金，因此請法官還他清白。

針對吳子嘉指控貪污未遂犯，陳時中表示，買貴不等於貪污，吳的說法邏輯不通、「是惡意污衊」。陳解釋郭台銘採購BNT疫苗數量較多、交貨時間較晚，因此價格較低，若原廠當時願在2021年1月交貨，「1劑50美金，我也願意買」。

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