社工女神上銬　醫轟警：可恥！作秀給全國看

記者陳俊宏／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的「社工女神」陳姓女社工，12日被上銬移送，複訊後依30萬元交保，哭著離開地檢署。對此，胸腔外科醫師杜承哲表示，上銬社工真是「可恥」。

杜承哲在臉書說，「不敢找主管機關出來打球，銬一個社工，作秀給全國看，公然違反《警察職權執行法》，算什麼英雄好漢？可恥！未來恐怕寒蟬效應，誰還敢當社工？」

▲▼陳姓女社工被上銬移送。（圖／記者張君豪攝）



杜承哲表示，警察得依法可以使用手銬這類的戒具，前提是對方拒捕、攻擊警察、想傷害自己或別人等等，這位社工有嗎？

杜承哲指出，使用戒具時，除應遵守比例原則，不得逾必要程度外，另應注意下列事項，第一，對被告或犯罪嫌疑人身體及名譽維護；第二，避免公然暴露所使用戒具；第三，避免使用破損或不潔戒具，「反正最後社工一定有違法，管他什麼名譽，先弄就對了。」

台北市社會工作人員職業工會也發出聲明提到，根據《警察職權行使法》第20條第1項規定，以及《執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法》第6條及第7條，請問警方上銬是否具正當性及符合比例原則？

該工會說，本案社工是否有攻擊、自傷或抗拒行為？甚至手銬戒具的注意要點規定，應注意避免使用戒具遭他人攝錄影；若該社工均已配合調查，警方有何正當理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝？本會對警方違反相關規定，將社工上銬及供媒體拍攝行為表示嚴正抗議。

▲▼陳姓女社工30萬交保，走出地檢署一路啜泣，在親友的護送下上車離開。（圖／記者呂佳賢攝）



凱凱由於家庭功能不彰，2023年9月間經兒盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料12月底卻遭保母虐死，兩人事後遭收押。負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，遭檢方裁定30萬交保候傳。

據悉，陳女由於爸爸是牧師，自幼在教會長大，常跟爸爸做社會服務，因此立志成為社工，考大學時成績衝到525.3分，捨棄台大法律系，錄取台大社工系圓夢；而她外型清秀，曾被系上封為「台大社工女神」。

▲▼杜承哲發文。（圖／翻攝杜承哲臉書）

