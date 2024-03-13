劉姓保母「不缺錢卻施虐」！他遇過有感：不滿足的假掰老人

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

劉姓保母姊妹虐死1歲小男童一案，掀起全民怒火，有網友在社群軟體貼出一段「疑似1歲男童哭聲」的影片，該網友更直接貼文指出「保母虐童案的保母是我的房東」，並爆料「我們家跟樓下都是租戶，她們並沒有那麼窮」，令一票網友不解，「保母不缺錢為何還要做這種事？」引發討論。

爆料網友在Threads表示，他12凌晨才關注到虐童案，看到文山區、劉姓姐妹，心裡越想越毛，「新聞畫面是我家巷口，好幾張照片確定是我們家租屋處的房東姐妹」，文中還曝光曾錄到小孩哭聲及叫孩子閉嘴的女聲。他解釋，現在會把事情發出來，是希望大家知道保母還有房東的身分，「我們家跟樓下都是租戶，她們並沒有那麼窮」。

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▲凱凱交給保母後，3個月內暴瘦、笑容消失。（圖／翻攝親友臉書）

見狀，就有人在PTT的Gossiping板問卦「劉姓保母其實不缺錢？」納悶直呼「保母不缺錢為何還要做這種事？」貼文引發議論，「就是因為不缺錢…」、「虛榮感啊，他不是要父母巴結他？」「誰會嫌錢多？而且讓孩子父母送禮送錢，除了錢財本身，更重要的是那個心意。對這些人而言，則是一種優越感。」

其中，有網友表示曾遇過這種人，「以前我家社區保母也不缺錢，但認識她的人都知道，她很會玩兩面手法、心狠手辣，錢多還會想要更多，永遠不滿足的假掰老人」，提到當時看到那位惡保母超巴結保全，「我好幾次看到小孩放管理室，還坐在保全大腿上，超噁的。」他也直呼，這種人就是要錢，「幾千塊對他們來說都是大錢，貪婪無度。」

也有不少網友搖頭，「這跟缺不缺錢沒關係啊」、「虐童跟缺不缺錢有什麼關係？」「保母缺不缺錢，跟心理變態是兩回事」、「錢跟有沒有良心沒什麼關係」、「為啥要討論缺不缺錢了？缺錢跟做得出這種事有什麼關係？」