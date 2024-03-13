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社會 社會焦點 保障人權

要檢查「社工女神」2件事　律師：該還人家清白就還清白

記者陳俊宏／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的「社工女神」陳姓女社工，被依偽造文書、過失致死等罪移送，30萬交保。對此，律師林智群表示，希望地檢署可以確認社工行程表跟當天悠遊卡紀錄，「該還人家清白就還人家清白」。

林智群12日在臉書說，社工被用過失致死罪移送，「我覺得這個罪名不太會成立，我比較怕另一個可能，就是社工實際上沒去訪視（希望不是），如果是，那就會成立業務登載不實罪。」他提到，有這樣的懷疑，是因為下面幾點：

1、小孩三個月內的變化（體重減輕、不明傷痕、跟大人的互動出現畏懼反應），一般人應該可以輕易察覺。

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝。（圖／翻攝親友臉書）

▲▼男童2023年9月仍有嬰兒肥，隔了3個月卻爆瘦、笑容消失。（圖／翻攝親友臉書）

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝。（圖／翻攝親友臉書）

2、社工跟家屬有LINE對話紀錄，社工傳給家屬的照片裡面，沒看到社工跟小孩合照（裡面有小孩被大人抱在懷裡的照片，應該是保母），至少沒看到社工的身影。

3、社工跟家屬的對話內容裡面，有提到這個是保母傳給他的照片，如果社工有去，應該會自己拍照。

4、社工在10/24傳照片給家屬時，說前面三張照片是上個月去的時候拍的，那時小孩額頭腫一個很大的包，保母說是小孩跌倒造成的。如果9月底發現小孩有這麼明顯傷痕，社工一般情況下會馬上告訴家屬，不會拖到一個月後，那會引起家屬不滿。

5、小孩在9月初時還臉頰肉肉的，到10月時已經瘦下來了，到12月初時明顯消瘦下去，且臉上沒有笑容了，這個變化滿明顯的。

▲▼「社工女神」疑包庇殺嬰保母列被告　30萬交保一路啜泣上車（圖／記者劉昌松攝）

▲▼陳姓女社工30萬交保，走出地檢署一路啜泣，在親友的護送下上車離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼「社工女神」疑包庇殺嬰保母列被告　30萬交保一路啜泣上車（圖／記者呂佳賢攝）

林智群表示，如果是用視訊方式，或是只是接收保母傳送的照片，那就很難看得出來小孩有什麼異狀，「我希望地檢署可以確認社工行程表跟當天悠遊卡紀錄，該還人家清白就還人家清白。」

凱凱由於家庭功能不彰，2023年9月間經兒盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料12月底卻遭保母虐死，兩人事後遭收押。負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，遭檢方裁定30萬交保候傳。

據悉，陳女由於爸爸是牧師，自幼在教會長大，常跟爸爸做社會服務，因此立志成為社工，考大學時成績衝到525.3分，捨棄台大法律系，錄取台大社工系圓夢；而她外型清秀，曾被系上封為「台大社工女神」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

▼陳姓社工因外型清秀，曾被系上封為「台大社工女神」。（圖／記者黃彥傑攝／翻攝台大社科電子報）

▲▼涉案陳姓社工（右）從小立志成為社工 。（圖／記者黃彥傑攝：翻攝自台大社科電子報）

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