兒福聯盟臉書「全黑了」　留言一面倒罵翻

記者陳俊宏／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，卻遭保母虐死，不少人將矛頭指向兒福聯盟。而兒福聯盟將臉書封面照片變成「全黑」，表示哀悼之意，依舊遭大批網友罵翻。

許多網友在兒福聯盟臉書留言，「孩子的守護者⋯滿諷刺的」、「裝模作樣」、「良心會安嗎？正要探索美麗世界的小生命」、「真的很會演.......第一次看到有人自己出事，自己黑屏的，我們要的是檢討積極的報告。」

▼兒福聯盟臉書封面照片全黑。（圖／翻攝兒福聯盟臉書）



凱凱遭劉姓保母姊妹狠心虐死，引發社會撻伐。因保母是由兒福聯盟簽約轉介，兒盟董事長林志嘉12日親上火線召開記者會，率領兒盟主管向男童家屬、社會大眾鞠躬致歉。

林志嘉坦言，社工沒有即時阻止憾事發生，自己也沒辦法接受、深感愧疚，「就是我們的錯了」，已要求社工勇敢面對司法，配合調查。

凱凱由於家庭功能不彰，2023年9月間經兒盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料12月底卻遭保母虐死，兩人事後遭收押。負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，遭檢方裁定30萬交保候傳。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



▼兒盟董事長林志嘉率主管出面鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）



▲▼陳姓女社工30萬交保，走出地檢署一路啜泣，在親友的護送下上車離開。（圖／記者呂佳賢攝）



▼惡保母虐死1歲童，震驚社會。（圖／記者陳以昇翻攝）

