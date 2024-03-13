兒福女社工「1罪名若成立」最令人失望　律師：寧願她是意外疏忽

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兒福社工「1罪名若成立」最令人失望　律師呂秋遠：寧願她意外疏忽

▲▼ 兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）

▲律師呂秋遠認為，若陳女偽造文書罪真的成立，真的會令人非常失望。（圖／記者張君豪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死事件，負責訪視的陳姓女社工12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，她的手機、筆電及工作相關文件也全部被查扣。知名律師呂秋遠12日表示，他目前最擔心的是，若陳女偽造文書罪真的成立，真的會非常讓人憤怒跟難過。

呂秋遠12日在臉書指出，檢察官搜索了兒福聯盟與社工的家，帶走了包含電腦在內的相關證據，目前是以偽造文書、過失致死等罪移送，「如果按照目前揭露的事實來看，過失致死，這個罪名不太正確，也不容易成立。除非社工知道這樣的狀況，而且有意讓淩虐的情況發生」。

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如果真的出現社工有意讓淩虐發生，也應該是刑法286條第3項淩虐未成年人致死罪，最重可以處無期徒刑，但是目前並不能確定「社工是否知道有淩虐的事情發生」，所以加諸這個罪名在社工身上不是很適當，反而他現在最擔心的是「偽造文書罪真的成立」。

呂秋遠指出，如果陳女偽造文書罪成立，代表對方在業務上文書登載不實，等於陳女其實沒有去訪視，但卻在文書記載有，「真是如此，真的會很讓人憤怒與難過」、「身為社工系的老師，我希望這件事不要發生，我寧願社工因為某些疏忽沒發現，也不願意看見社工故意記載不實，那太讓人失望與難過了」。

呂秋遠認為，偽造文書有可能代表，社工的工作負荷（尤其是文書量）已達到社工必須偽造文書讓自己好過一點的地步，或是這個社工根本不應該是社工，「我不知道是哪一種，但是我希望，這都不是事實」。

呂秋遠最後說，無論如何，上述的罪名就算成立，也不應該對社工上銬，這不是一個合理合法的移送方式，「願所有孩子，都得到應有的對待」。

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