上銬女社工想「切割兒盟責任」？　財經網美：應靜待司法調查

▲兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者黃彥傑攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母虐待致死，負責訪視的陳姓女社工也被依偽造文書、過失致死等罪移送。對此，財經網美胡采蘋表示，對社工上銬很明顯就是要切割兒福聯盟的責任，把焦點轉移到個人身上，目前大家要把情緒冷靜下來，等待司法調查。

胡采蘋指出，對社工上銬很明顯就是要切割兒福聯盟的責任，把焦點轉移到個人身上，但本案的社工到底應該負多少責任，大家還要再觀察等待事證。

胡采蘋質疑，這個案子的孩子，送去時白白胖胖，最後被打得很消瘦，而且社工傳去的照片額頭都有黑青，難道沒有覺得很奇怪嗎？如果真的有落實家訪，真的有可能看不出來嗎？而且連外籍看護都感到很不對勁開始錄影存證了，如果真的有家訪，難道外籍看護不會想辦法暗示有問題嗎？這些都讓人感到很蹊蹺。如果社工並沒落實家訪，只是靠保姆單方面說法就交差，那這樣更對不起認真工作的其他社工，目前大家要把情緒冷靜下來，等待司法調查。

胡采蘋認為，凱凱被虐殺的過程是有機會避免的，包括一開始周保母想要認養卻被拒絕，阿嬤想看孫卻被拒絕。她也質疑「兒福聯盟竟然說家屬沒提出申請？這種回應是不是太天兵了，是有哪個阿嬤不想看孫子？他們是有能力上網申請還是到府填表？」

胡采蘋指出，凱凱的生殖器被燒黑有性虐待的可能性，鄰居的錄音是什麼時間？從街道的監控錄影能不能判斷有多少人在家？有沒有可能家中還有男性成員對一歲男童進行性虐待？這些都是應該要查明的事情，包括孩子都被虐殺了，社工到底有沒有上門家訪？兒福聯盟到底都在做什麼？

胡采蘋強調，現在大家都很悲憤，但是大家要幫凱凱抓出所有傷害過他的人，改進整個托育流程，才是現在最應該做的事情，大家務必冷靜。