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全台首間完成樹木碳匯　中原大學培育綠領人才實踐環境永續

▲中原大學培育綠領人才實踐環境永續

▲中原大學是全台首間調查校園樹木碳匯及空污去除量的大學。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著氣候變遷、全球暖化日益嚴重，在312植樹節的今天，環境永續的議題更加引發各界關注。中原大學校務研究暨永續發展處永續長王玉純表示，呼應教育部日前提出的「新世代環境教育發展」政策，中原大學致力推動環境教育、實踐世代永續，帶領學校朝向「以永續發展為導向的環境教育」轉型。

中原大學校長李英明表示，中原大學致力於全人教育，主要是探索人之所以為人的價值與意涵，因而發展出不可或缺的天人物我面向。中原大學的教育理念第一條倫理觀提到「我們尊重自然與人性的尊嚴，尋求天人物我間的和諧，以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群。」，這個觀念與聯合國現在推動的永續發展目標(SDGs)不謀而合。

▲中原大學培育綠領人才實踐環境永續

▲中原學生參與二手袋循環再利用活動。（圖／中原提供）

另外，中原大學八大學院培育永續專業人員，例如：理、工、電資及智慧運算學院提供減碳、綠電、循環經濟、AIoT及碳中和技術人才之培育；商學院及法學院培育永續管理、碳交易法律市場人才；設計及人育學院則強化國內所需之永續城鄉及夥伴關係人才。

除了綠領人才培育，中原大學在環境設備面也力行環保，已在校內建置智慧電表和水表、太陽能光電系統，並精進高耗能設備的汰換，通過ISO 50001的驗證，並持續由節能減碳推動委員會監督全校節能減碳的工作。2015至2023年平均節電率2.24%，符合政府要求每年節電1%的要求，耗電強度EUI值由104.2 kWh/m2/yr降低至83.4 kWh/m2/yr。

▲中原大學培育綠領人才實踐環境永續

▲中原大學埤圳計畫與馬來西亞UCSI大學進行海外研習交流，強化國際夥伴共學關係。（圖／中原提供）

用水部分，中原大學2023年人均用水量63公升/人/日，遠低於經濟部水利署發佈「政府機關及各級學校之人均用水量參考值」一般大學人均用水量108公升/人/日。王玉純進一步說明，中原也是全台首間完成樹木碳匯、空污去除量調查的大學。

▲中原大學培育綠領人才實踐環境永續

▲中原大學室設系與「木匠的家」公益二手店合作推動社區永續環保。（圖／中原提供）

另一方面，中原大學資訊處團隊完成智慧資訊服務平台，持續強化校內紙張管理及碳排計算。統計111學年度系統使用效益，共節約至少215萬張紙張使用，減碳38公噸以上，相當減少66樓高的紙張，成功達到節約減碳的目的，同時也提升效率。

▲中原大學培育綠領人才實踐環境永續

▲中原大學設計學院帶領學生親身體驗及實踐環境保育。（圖／中原提供）

為與地方共榮發展，中原大學持續建立桃園地區永續發展聯盟學校，分享永續教育與經營的經驗給高中端，且辦理系所專業的永續發展目標營隊。並由教育部經費支持的USR大學社會責任實踐計畫推動，校內教職員師生參加永續社區環保公益博物館計畫、文化資產保存的桃園大海社區文化創生計畫，以及桃園埤圳文化與國際多元鏈結計畫，強化國際夥伴共學關係。

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