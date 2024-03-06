中原大學瓷刻藝術展登場　歌曲《青花瓷》刻瓷缸　

▲梁成福醫師(右)以文字藝術紀錄文化傳承（左為師大學藝術學院前院長梁秀中)。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龍潭區執業醫師、也是瓷刻藝術家梁成福與書畫藝術家李元慶，即起於中原大學藝術中心舉辦「刀光筆影繪初心」雙個展，展出逾70件的精彩作品。其中，展示的壯觀器型《道德經》高達170公分、重量逾150公斤，內文超過5000字，令人讚嘆；還有流行歌曲《青花瓷》刻在瓷缸上，也成了刀下作品。

▲《青花瓷》刻瓷缸。（圖／中原大學提供）

中原大學6日表示，行醫超過40年的外科醫師梁成福，直到60歲才開始涉足陶瓷雕刻。他以原子筆筆管作為刀柄、自製的雕刻刀進行創作，每一筆刻劃都帶著獨特的震動痕跡。不論是依線稿刻出輪廓的陰刻，或者保留線條的陽刻，他刻在瓷器上的字充滿立體感，使作品展現出凹凸變化。而獨樹一幟的雕工技法經常獲邀參展，作品曾遠赴法國羅浮宮展出。

▲藝術家李元慶(右)與中國美術協會李沃源理事長於作品《繪我精靈之母》。（圖／中原大學提供）

通過數十年的技藝積累，梁成福醫師開創出獨特的刀法；在展出的49組陶瓷作品中，以文字諧音刻劃出幽默的意境，例如「食比瘦有福」、「食食物者為俊傑」，這些作品運用在盤、杯、茶壺等器物上，讓人會心一笑。

另一位藝術家李元慶，是畢業於師大美術研究所及法國巴黎高等美術學校，以其色彩繽紛、用色大膽的「精靈」系列作品聞名。他將作品融入複合式媒材，保有水墨畫和新的線條，以精靈為創作靈感，用自在、空無的心境，以直觀角度「放心」的創作。

梁成福醫師與書法界第一把交椅的李元慶合作已逾20年，兩人共同創作超過百萬字，將宗教典籍、文學作品、歌詞等各種素材化為刀筆下的題材。梁醫師表示：「雕刻是我釋放壓力、放空充電的方式，越刻越往更大的目標挑戰，但只要有心就能做到。」

中原大學藝術中心「刀光筆影繪初心」展覽開放至3月30日免費參觀，歡迎前往欣賞。