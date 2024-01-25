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史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案

▲史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化，碳中和「三電池」提供能源解決方案。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者王威智／採訪報導

全球零碳轉型趨勢下，24日Panasonic松下集團率先推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，為實現環境永續並協助台灣建構淨零碳排的社會，打造史上最省電的家用空調，讓消費者使用最少的電力享受最舒適的溫度。而面對全事業碳中和目標，以中和工廠示範，打造低碳永續能源系統，邁向RE100 綠色工廠前進。

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

▲Panasonic UX旗艦空調省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。（圖／記者吳杰澄攝）

Panasonic 今年推出全新的UX系列家用空調，不只外觀簡約俐落，還搭載AI控頻制御系統，透過最新速冷科技，除了能夠有效達到舒適的冷房效果，省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。此外，用電量還能可視化，透過Panasonic 智慧健康家電APP可隨時查看用電及碳排量，讓節能減碳看得見；不論外 出後或是返家前，透過APP中AI智慧定位將空調自動開關機，出門不再擔心忘記關冷氣、到家就可以馬上享受最舒適乾淨的好空氣，智慧又便利的操控讓消費者使用更安心。

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼透過Panasonic智慧健康家電APP隨時查看用電及碳排量。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

隨著後疫情時代民眾重視室內空氣品質，今年空調全方位潔淨超進化，採用日本最新的100倍nanoeTM科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，更快速抑制室內空氣中的有害物質，提供最舒適健康的居家空間，守護全家人的健康。同時對於機體潔淨更是全方位考量， 除了關機時送風運轉並釋放nanoeTM，達到乾燥防霉效果之外，還有業界首創的 24 小時防霉監控機能，讓空調待機時主動偵測濕度並釋放 nanoeTM，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生， 搭配銀離子抗菌劑，經SGS測試，抑菌率高達99.9%，達到「開機全室淨化、關機全機防霉」最佳效果。

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼Panasonic提供IAQ室內空氣品質解決方案，以溫 度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量的6項空氣指標檢視室內空氣品質， 為消費者打造健康舒適的生活空間。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

每個人一天平均約有90%時間會待在室內，室內空氣品質不佳的話恐危害身體健康，對此，台灣松下銷售公司總經理張天來說：「今年Panasonic推出全新外觀搭載AI控頻制御系統，省電效率超越2025年國 家新一級能效標準168%，可以用最少的電力，享受最舒適的溫度;此外，透過 Panasonic智慧健康家電APP可隨時查看用電及碳排量，讓節能減碳看得見。另 外，針對住宅或商辦空間，Panasonic提供IAQ室內空氣品質解決方案，以溫 度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量的6項空氣指標檢視室內空氣品質， 為消費者打造健康舒適的生活空間。 」不論住宅空間或商辦空間，都能提供 最佳室內空氣品質解決方案。

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼Panasonic全事業碳中和目標，以中和工廠示範，打造低碳永續能源系統，邁向RE100 綠色工廠前進。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化⠀ 碳中和「三電池」提供能源解決方案。（圖／記者吳杰澄攝）

Panasonic集團長期以來努力守護台灣，從生活中的永續綠色行動開始，邁向RE100 綠色工廠解決方案，打造低碳永續能源系統，並實現在這片土地上，一步步邁向淨零碳排， 將永續未來式變成現在式，為下一代守護美好呼吸。台灣松下銷售公司總經理張天來說：「Panasonic為達到2030年全事業碳中和，以節能、創能、儲能及能源管理四 大面向進行努力，今年在新北市的中和工廠開啟淨零碳排能源實證，邁向RE100 綠色工廠解決方案，打造低碳永續能源系統，落實減碳目標。未來Panasonic也 會繼續投入綠色行動。」

使用太陽能發電外也採用鋰電池儲能、純氫燃料電池創能並導入熱利用和熱回收EMS能源管理系統，2023年節已省913萬度電與4250萬噸碳排放。Panasonic也承諾持續為台灣貢獻企業一 己之力，期許2050年達到使用能源小於創造能源的環境願景目標，落實並實現 Panasonic GREEN IMPACT的全球承諾。

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