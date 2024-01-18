憂少子化衝擊護國產業　中原大學成立半導體學院

▲中原大學宣布成立半導體產業學院，培育半導體人才。（圖／中原大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣半導體產值佔總體GDP 20%，從業人口還不到45萬人，相當於不到2%的人，卻貢獻了20%的產值。中原大學今宣布，將在113學年度成立半導體產業學院，和業界攜手開設碩博士學位學程、產業碩博士專班，並在大學部開設半導體學程，開放大三以上學生修課，預計每學年提供至少600個名額，打造台灣半導體產業重要的人力銀行。

中原大學理學院院長吳宗遠表示，2022年台灣半導體的產值達4.5兆，約佔總體GDP 21兆的20%，但從業人口卻不到45萬人，相當於不到2%的人，卻貢獻了20%的產值，是台灣最重要的民族產業，必須及早因應少子化的衝擊，中原大學立下成為台灣半導體人力銀行的目標，與半導體企業成立共構研究中心，致力培育半導體人才。

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吳宗遠指出，中原大將與產業界合作開設半導體製程實務課程，規劃元件整合學程、製程模組學程、儀器工程學程、智慧製造學程等4大學程，每一學程有8-12門必修課，2-3門選修課，學生完成該學程可取得學程證書，未來具有進入半導體公司工作的優勢，預計每年提供約600個名額給大三以上學生修習，以理學院、工學院和電資學院學生為主。

吳宗遠說，中原大學預計於113學年度成立半導體產業學院，包含半導體材料與光電檢測碩士學位學程，規劃增設半導體產業碩士專班、半導體產業博士專班，希望成為台灣半導體產業重要的人力銀行；此外，也將與合晶科技、晶彩科技、佰鴻工業、日月光半導體、南茂科技及景碩科技等企業，成立半導體產業就業學程，讓學生更加瞭解產業實務。