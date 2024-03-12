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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇丹紅風暴延燒到國軍　王鴻薇怒轟衛福部：一周內完全解決

▲▼ 召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

蘇丹紅辣椒粉風暴持續延燒，陸軍後勤指揮部副食供應中心也都用到問題辣椒粉，行政院11日由副院長鄭文燦召開研商會議，要求相關部會應於1個月內完成流向查驗，並同步向國人說明釋疑。對此，國民黨立委王鴻薇12日表示，衛福部必須在一個禮拜之內完全解決，尤其現在的部隊飲食，食品安全也非常重要，質疑「為什麼每一次的食安風暴，我們的國軍弟兄都是受害者？」

王鴻薇指出，蘇丹紅食安風暴持續延燒，現在連國軍弟兄都吃到蘇丹紅，甚至在台北市的五星級飯店的料理食材也出現。這樣無限蔓延，王必勝竟然還說「有信心一個月內就會完全解決」，不禁讓她質疑，一個月還不曉得會有多少人民再買到蘇丹紅、吃到蘇丹紅？王必勝竟然還好意思以一個月內解決而沾沾自喜。

王鴻薇痛批，現在整個行政院衛福部螺絲掉滿地，在這次風暴發生之後，對於這個事件竟然沒有辦法馬上處理，顯示出邊境管理完全的失敗，而且全部的上中下游供應鏈也完全的斷鏈，無法掌握，以致於過一段時間兩三天，就會爆出有不同的品牌或不同的族群，會吃到蘇丹紅。

王鴻薇呼籲，衛福部必須在一個禮拜之內完全解決、完全清查，不能夠再三不五時就傳出蘇丹紅又流入了市面，又流入了哪一個族群裡，尤其現在的部隊飲食，食品安全也非常重要，「為什麼每一次的食安風暴，我們的國軍弟兄都是受害者？」

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