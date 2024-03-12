蘇丹紅爭議燒不停　陳建仁：1個月內下架相關產品

記者陳家祥／台北報導

蘇丹紅辣椒粉爭議持續延燒，行政院11日由副院長鄭文燦召開研商會議，並要求相關部會應於1個月內完成流向查驗，並同步向國人說明釋疑。行政院長陳建仁12日赴立院備詢前受訪說，檢討的過程最主要從源頭的阻斷、偵查為主，並儘快在1個月內完成所有含有這些不法辣椒粉成分的產品，都能夠下架，來確保我們國人的食安。

▲陳建仁赴立法院備詢前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁說，昨天已經請鄭文燦副院長召集衛福部、法務部、教育部，還有環境部、經濟部這些相關的部會，就含有蘇丹紅的辣椒粉事件來做全盤的檢討。

陳建仁指出，檢討的過程最主要從源頭的阻斷、偵查為主，所以一定要加強檢驗，而且對於有取代不同廠商進口的情形，一定要加強廠商的稽核，並且在所有進口的產品都需要做逐批的檢查。

陳建仁強調，更重要的就是，如果已經有違規事件的這一些廠商，就不准再繼續進口，然後查出來的這些產品一律要銷毀。

至於在消費者端的部分，陳建仁說，也會加強下游的追蹤，讓所有的產品該下架的就下架、該處罰的就處罰，也希望這些消費者端的這些廠商，對於所有的產品都要確保他的產品的這個正確性。

陳建仁說，也請法務部對於不法廠商一定要嚴加地查辦，然後來杜絕這樣的事件再次發生，並且儘快地在1個月內完成所有含有這些不法辣椒粉成分的產品，都能夠下架，來確保我們國人的食安。