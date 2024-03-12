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社會 社會焦點 保障人權

快訊／津棧負責人李彥廷交保後竟落跑　檢傳喚無著開拘票抓人

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

蘇丹紅食安風暴持續擴大，高雄市的津棧、佳廣國際貿易商被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，地檢署和衛生局查出津棧在同個地址登記了多間公司，且產品6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷，但法院裁定以80萬元交保，但李彥廷在交保後人間蒸發，手機也關機，檢察官想傳喚他到案完全找不到人，已經開出拘票準備抓人。

蘇丹紅風波發生後，高雄地檢署與衛生局1日聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近兩個地址，總共一個地址是6家、另外一個地址是3家、海順與淞鋒則是另址設廠，以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗。

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

有鑑於津棧等關係企業故意惡性透過不當手法輸入有毒辣椒粉影響各食品產業中下游情節重大，引發社會動盪和經濟市場衝擊，衛生局依據食品安全衛生管理法第44及47條規定廢止上述11家公司食品業業務登記事項及食品業者登錄，不得從事食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝、食品用洗潔劑等之製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出，並副知經濟發展局。

高雄地檢署則是接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查。

調查的過程中，雄檢發現，李彥廷透過親友的名義，成立了龍海同記、津棧、佳廣、杰展、釜山國際貿易、廣元、玉記昌等多間公司，並且設立在同一個地址，李彥廷疑似是為了互相掩護，若遭到下游廠商退貨、或是被海關驗出蘇丹紅退貨，就再換其他間人頭公司來進口、販售貨品，行為十分惡劣。

▲▼高雄市衛生局人員至鼎記公司倉儲稽查違規產品回收情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押。

高雄地院10日審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保，沒有限制住居及指定報到處所，雄檢對此不服已提出抗告。

不過，李彥廷交保後，檢察官再傳喚他到案說明，卻發現李彥廷手機關機，完全聯絡不上，人已經神隱，目前已經開出拘票準備強制拘提他到案，如果再拘提不到就可能發佈通緝。

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