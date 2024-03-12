游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

數位發展部近日來爭議不斷，國民黨立委徐巧芯今（12日）於立法院受訪時爆料，「有許多綠營的側翼和網軍，蟄伏在數位發展部的約聘人員當中」，更用自身當例子指出，「我看到有幾個人，都在臉書上每天罵我、罵民眾黨主席柯文哲、罵民眾黨團總召黃國昌，那都是所謂的『公務人員』，我都知道是誰」，數發部部長唐鳳想要看是誰的話可以去找她要證據。