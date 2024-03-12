游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

▲游錫堃搬離院長官邸。（圖／翻攝臉書，下同）
記者皮心瑀／台北報導
國民黨立委韓國瑜當選立法院長，前立法院長游錫堃連任失利，春節期間已開始打包清理官邸，11日正式搬離，今也在臉書分享空屋照，喊話韓國瑜可以考慮擇期入住。
游錫堃爭取連任立法院長失利後，第一時間即宣布請辭立法委員職務，並開始搬離立法院長官邸，今則點交完畢。
而在立法院長勝選當天，韓國瑜受訪時曾說，游錫堃的認真付出大家有目共睹，並強調國會院長辦公室、官邸都可以提供給游錫堃使用，「希望游錫堃跟我們一起努力」。
▲游錫堃搬離院長官邸。（圖／翻攝臉書，下同）
記者皮心瑀／台北報導
國民黨立委韓國瑜當選立法院長，前立法院長游錫堃連任失利，春節期間已開始打包清理官邸，11日正式搬離，今也在臉書分享空屋照，喊話韓國瑜可以考慮擇期入住。
游錫堃爭取連任立法院長失利後，第一時間即宣布請辭立法委員職務，並開始搬離立法院長官邸，今則點交完畢。
而在立法院長勝選當天，韓國瑜受訪時曾說，游錫堃的認真付出大家有目共睹，並強調國會院長辦公室、官邸都可以提供給游錫堃使用，「希望游錫堃跟我們一起努力」。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響