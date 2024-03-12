北市男嬰遭保母虐死　蔣萬安拋「三方共訪機制」：全日托1年6訪

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂佳賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對北市一名1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐死案件，台北市長蔣萬安表示，社會局將建立特殊孩童照顧「三方共訪機制」，不讓傷害被隱藏。他指出，本次案件，為新北市社會局社福中心照顧的孩童，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧；而台北市社會局為保母轄管縣市，建議中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏。

蔣萬安12日在臉書發文表示，保母虐嬰案讓他深深感到痛心、難過與不捨，凱凱是手無縛雞之力的一歲男童，面對保母的虐待，無法求援也無法反抗，那該是多麼巨大的痛苦。尤其凱凱的年紀在二寶與三寶之間，每當想到這樣的事情如果發生在自己的孩子身上，他的心會有多痛，就更能從自己的心出發，深刻理解和體會整個台灣社會對這類事件的深惡痛絕。

蔣萬安透露，有人勸他要等行政院、衛福部先把話說清楚，要讓兒福聯盟好好面對爭議，不要公親變事主，但在虐嬰案之前，在凱凱短暫的童年之前，在任何與兒童生命安全相關的案件之前，「沒有人是局外人」，尤其他曾對市府團隊說過，「寧可管太多，不要管太少；寧可撈過界，不要三不管」，該說的話還是要說，該做的事還是要做。

蔣萬安指出，昨日開會他要求北市府社會局全面清查狀況，並在今早八點的會議當中，提出四點策進作為：首先，「社會安全網不能淪為口號，所有人都要動起來」，中央與地方要共同打造一張能夠接住沉默無聲者的安全網，把該納入的各方都納入。

蔣萬安認為，中央與兒福聯盟要面對問題，清查責任，檢討過程並提出解方；孩子由新北出養，中央委辦給兒福聯盟合作，兒盟所委託的保母則是在台北從事居家托育，如何打破本位主義，在委託方、承辦方與保母轄管方之間建立一個共訪機制，一定要請中央整合協調，透過中央、地方的攜手合作來完成。

第二，「孩子的身世不能成為藉口，反而更是政府強力扮演好自身角色的關鍵理由」，蔣萬安說，凱凱是一名「收出養前的保母托育兒童」，依現行中央法規，全日托育兒童一年訪視4次。但就是因為孩子的背景特殊，政府更要扮演起家長的角色，付出更多的關懷。因此，他呼籲中央通盤思考，考量孩子的背景，對訪視的次數可以有不同的要求；另一方面，也要求社會局，針對收出養前的保母托育兒童，要改成每個月訪視一次，而且要能夠看到兒童、觀察到兒童身心情況才行，這是必須遵行的原則。

第三，「針對全日托育兒童，全面增加訪視頻率」，蔣萬安指出，長時間在保母托育地生活的孩子，更需要政府協助守護他們的安全，台北市社會局要主動把訪視頻率調整成一年6訪。最後，「保母的推薦與評鑑，訓練與領證」，這是很多家長關心的議題，社會局要提出規劃和檢討，對於孩子的守護計畫，也要推出通盤作為。

蔣萬安表示，一歲多的凱凱，本只是暫時棲身在保母托育系統之中，等待著他的，應該要是出養之後的新生活，與平安快樂的童年，但最後一切卻停格了。政府應該扮演的角色，不是停下來，而是站出來；孩子與家長想要看到的，不是互推，而是合作。深刻的痛心之後，要帶來深刻的反省，不能只是祈禱失去生命的孩子去了更好的地方，而是要把孩子的生活環境打造成一個更好的地方。

蔣萬安也補充社會局初步七項守護計畫：第一項，保母領證制度改進，增加實務操作課程時數，並增加回流訓練。目前取得保母證照職前訓練為126小時，每年有18小時在職訓練，建議有關保母領照制度應有檢討空間，建議可以多增加實務操作時數，並且對於完成領照一年卻未收托的保母，如欲執業應完成回流訓練6-10小時後才得以收托。

第二項，提高無依孩童出養前照顧機制並增加訪視頻率為每月二次，落實守護責任。考量等待出養之無依兒童多為家庭功能不佳，缺乏親屬照顧資源，建議中央政府應修正辦法，建議孩童出養前應改為寄養家庭收托或機構收托。如為保母收托，應全面增加社工訪視頻率為每月二次，並應以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工和轄管保母社工橫向聯繫，掌握兒童狀況。

第三項，建立特殊孩童照顧「三方共訪機制」，不讓傷害被隱藏。本次案件，為新北市社會局社福中心照顧的孩童，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧；而台北市社會局為保母轄管縣市。對此問題，建議中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏。

第四項，北市增加全日托小孩保母的訪視頻率，幫助家長關切孩子安全。考量部分父母對全日24小時托育服務的需求，但因全日托育父母親無法每天關照孩子受照顧狀況。為落實守護兒童安全，爰提高全日托育訪視頻率為一年6訪，即每2個月訪視一次，以協力關照孩子安全。

第五項，新增辦理家長推薦優質保母計畫，讓優質保母的辛苦被看見。台北市社會局將辦理家長推薦優質保母計畫，在活動期間由家長推薦優質保母，經由社會局評鑑選拔後辦理獎勵，除了讓保母的辛勞有機會可以被看到，也得以讓更多保母從中學習。

第六項，北市增進保母協力圈活動交流，並發放篩檢工具，提升保母功能。台北市社會局於今年製作5000份「篩檢工具包」，鼓勵保母參加居家托育服務中心(簡稱居服中心)之協力圈活動後發放。透過居服中心辦理之支持性的協力圈活動，促進保母之間情誼交流及紓壓，並加強居服中心人員對保母之觀察敏銳度，希冀能發現保母之異常狀況，及時處理。

第七項，北市關照保母身心健康，提供團體舒壓課程及轉介諮商服務。由社會局居服中心協助辦理保母舒壓課程及正念舒壓活動，或轉介心理衛生中心諮商服務，讓保母可以藉由正確舒壓方式進行情緒調解，以良好情緒管理提升照顧品質。