藍推不在籍投票　黃捷指實務不可能：應先從移轉投票做起

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，但引發民進黨質疑是在幫中國大陸開大門。民進黨立委黃捷今（12日）受訪時表示，事實上就是不可行，海外投票必須要在領事館、大使館甚至是辦事處，也就是國土的延伸，台灣在中國沒有相對應國土延伸，第一條件就不可能，且投票能夠確保依照自己意志嗎？也不可能，你想像一下在北京民主大會堂投下這張選票，這是不可能的事情，爭議非常多。

對於國民黨團提案，黃捷表示，自己一再跟中選會確認技術上、政治上可不可行，事實上就是不可行，海外投票必須要在領事館、大使館甚至是辦事處，也就是國土的延伸，確保該國籍的人在該處工作地，台灣人在中國投票可能嗎？顯然不可能，因為台灣在中國沒有相對應國土延伸，也就是大使館、領事處跟辦事處。

黃捷直言，第一條件就不可能，且投票能夠確保依照自己意志嗎？也不可能，你想像一下在北京民主大會堂投下這張選票，這是不可能的事情，爭議非常多。

黃捷認為，境外通訊投票爭議太多，要討論選務改革應該從風險低的選項做起，第一就是移轉投票，選務人員就是移轉投票的例子，兼任選務的時候也可以投票，不一定要在戶籍地，移轉投票可以在求學地、工作地先行。

黃捷強調，且以公投先行，對事不對人，因為公投相對單純，也不需要領很多選票，73個區域立委有73種選票，每個地方都可能收到73種選票，選務就會很複雜，台灣民主發展到現在，投票制度穩定且可受信任，因此進行任何選務改革都不該操之過急，移轉投票優先度絕對大於境外投票。