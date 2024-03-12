食品「摻蘇丹紅」沒發票可退貨？　陳建仁：商家若拒絕會有刑責

記者鄭佩玟／台北報導

含有致癌物的工業染料「蘇丹紅」如雪球愈滾愈大，不僅辣椒粉淪陷，胡椒粉及咖哩粉等調味料等也都中鏢，長期食用恐增加罹患膀胱癌的風險。國民黨立委徐巧芯今（12日）質詢時問道，對於消費者希望退貨，可能被商家用說沒發票導致退不了，那怎辦？行政院長陳建仁回應，這部分會要求食品公司都要接受相關退貨，否則有刑責。

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯表示，蘇丹紅問題留到軍隊，每天都查不完，請問行政院何時能把蘇丹紅問題徹查完畢？陳建仁回應，自己已要求要在一個月內把所有消費端的…此時徐巧芯打斷，「一個月不會太長嗎？」陳建仁說，因為往前推了六個月，從去年12月就有逐批檢查，那時候是抽樣，現在是逐批，也有掌握十幾家的同一家族公司，只要有這幾家的商品就會提前下架。

▲藍委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯問，行政院是否會跟人民表達歉意？陳建仁說，非法進口的廠商都已經禁止進口，確實有疏忽的地方；徐巧芯續指，對於消費者希望退貨，可能被商家用說沒發票導致退不了，那怎辦？陳建仁則說，這部分會要求食品公司都要接受相關退貨，否則有刑責。

另外，徐巧芯質疑，想要了解民主基金會是否濫用公帑去做輔選之實？外交部長吳釗燮說，民主基金會是獨立運作的團體，但徐巧芯反問，若無法看結案報告，要如何看當時送的預算？要怎樣才能知道未來補助如何進行？為何還有政黨拿了選舉計畫，卻是掛羊頭賣狗肉，行選舉之實，外交部的經費都是來自納稅人的錢啊！吳釗燮回應，應該由民主基金會回應，因為他是獨立機關。

