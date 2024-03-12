高虹安被爆下令「咖啡潑主機」滅證　綠黨團：咖啡是拿來喝的

▲新竹市長高虹安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安立委任內涉詐領助理費案，有媒體報導指出，根據已公開卷證資料，有助理供稱案發前，高曾下令滅證，要求助理用咖啡潑電腦主機；也有助理證稱，高要求大家刪除與李忠庭的對話。對此，民進黨團今（12日）僅回應，咖啡是拿來喝的，不是拿來滅證、灑電腦的，這個案子就尊重檢調調查。

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，有媒體詢問，據報載，準總統賴清德對四個部會績效不太滿意，對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，並沒有得知有任何部會承受不住壓力或可能被異動，沒有這樣的訊息，都是臆測。

吳思瑤指出，對於新國會生態，動輒藐視國會罪無限上綱的新國會，官員當然會疲憊，誰不累呢？現在各部會有為有守，有非常高使命感，並沒有感受到誰對政策辯護很疲累，還是會持續堅持。

至於近日傳出涉入助理費貪瀆案的高虹安曾要助理滅證，並潑咖啡方式破壞主機，吳思瑤回應，咖啡是拿來喝的，不是拿來滅證、灑電腦的，這個案子就尊重檢調調查。

民進黨立委鍾佳濱則指出，這部分涉及勾串跟湮滅證據，提醒檢調單位要注意，若有足夠證據顯示被告涉及這種行為，當然應該展開調查，至於媒體披露是否為真，就待檢調調查暸解。

對於相關指控，高虹安昨日則透過市府回應，並表示，很遺憾一直有選擇性帶風向的資訊，但尊重司法，相信法官。