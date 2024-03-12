北市虐童案王育敏在剪綵被罵翻　今回應：下周立院將討論

▲立委王育敏。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

北市一名1歲多的男童，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，也讓外界質疑兒福聯盟社工的訪視。該案受到大眾關注，但身為兒童福利聯盟前執行長、今擔任國民黨立委的王育敏卻未多做表示，臉書僅PO出到台中巨蛋剪綵的照片，引發批評，12日則回應，面對這起悲劇事件，她非常心痛，下周將會在衛環委員會召開相關會議，反省與檢討，捍衛孩子的權益。

王育敏說，事件發生後她的國會辦公室已經著手針對這個事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討。對於兩歲以下的幼童沒有足夠能力表達自身狀況，應該加強社工訪視的密度及強度，並且嚴格掌控社工的訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動，避免悲劇發生。

另外，王育敏指出，全日托長時間相處的型態，保母個人的心理和精神狀態，對兒童的影響非常大，為了確保保母的身心健康，未來在居家式托育服務登記證的申請資格上，應該要求附上身心科檢查證明。

王育敏說，她深知兒少保護的推動，仍然還有很漫長的道路，社會必須不斷反省與檢視，每一起案件的成因與缺漏，才能打造一個讓孩子安心成長的環境。