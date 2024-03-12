快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最多」

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（12日）公布最新一期廉政專刊，苗栗縣長鍾東錦在擔任副議長期間，並未據實申報存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，所述理由也不足採信，認定為不實申報，處56萬元罰緩，另有3名國民黨籍民代，前台中市議員冉齡軒、桃園市議員劉曾玉春、高雄市議員邱于軒同樣未據實申報，依法裁罰，其中邱于軒最重罰66萬元。

監察院今公布廉政專刊，在辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單部分，國民黨前台中市議員冉齡軒未據實申報本人土地1筆、配偶土地8筆、配偶建物1筆、配偶汽車1筆、本人存款4筆、配偶存款2筆、本人基金受益憑證2筆、本人保險3筆、配偶保險3筆及本人債務1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處54萬新台幣罰緩。

國民黨桃園市議員劉曾玉春未據實申報配偶債權4筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處22萬新台幣罰緩。

名單中最大咖為苗栗縣長鍾東錦，他在副議長任內，未據實申報本人存款1筆、股票1筆及事業投資5筆。且所述申報不實之理由不足採信，認定為故意申報不實，處56萬新台幣罰緩。

另外，高雄市議員邱于軒未據實申報配偶事業投資6筆，且所述申報不實之理由同樣不足採信，認定為故意申報不實，處66萬新台幣罰緩。