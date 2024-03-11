　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

認識臺灣之美　「美力臺灣3D行動電影院」開抵大園國小

▲美力臺灣3D行動電影院

▲張善政出席大園國小「美力臺灣3D行動電影院」活動。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日出席於大園國小舉行的「美力台灣3D行動電影院巡迴活動」表示，美力台灣3D協會曲全立導演耗盡個人積蓄，拍攝立體電影並推動行動電影車巡迴計畫，已巡迴全臺逾2,000間學校，將畫質精良、劇情精彩的3D電影帶進校園與孩子共賞，其壯舉令人感佩。

張善政表示，教育就是我們的未來和希望，桃園的教育重視人文教育與適性發展，希望透過「認識臺灣之美、超人就在身邊-美力臺灣3D巡演活動」，為桃園的教育與未來創造更美麗的風景。

▲美力臺灣3D行動電影院

教育局表示，曲導演耗費10餘年的時間，紀錄有強勁生命力的「臺灣超人」，透過影片娓娓道出一百多位臺灣國寶工匠的生命故事，將工藝職人的精、傳統工藝的美，以臺灣山海交織的瑰麗美景串聯，傳遞臺灣在地之美的同時，更傳頌臺灣人堅韌的生命特質。

▲美力臺灣3D行動電影院

市府112及113年度與美力台灣3D協會合作，共舉辦80場的行動電影院巡迴活動，讓桃園市13區的學校師生，都有機會透過電影賞析認識自己生活的土地，並探索由無數「臺灣超人」共同成就的「美力」臺灣。導演曲全立表示：「一個優秀的導演不僅要製作出優秀的電影，還要讓更多人產生共鳴，特別是那些正在成長的孩子，他們更需要了解自己的家鄉。」

包括教育局長劉仲成、大園區區長余誌松、美力台灣3D協會導演曲全立、理事長趙文豪、大園國小校長劉燕霏等均一同出席活動。

ET快訊
國三生遭割頸亡　父親提4訴求！
比特幣破7.1萬美元　吳淡如秀「2操作」大賺130萬
黃瀞瑩結婚後首露面：找到他不容易
康橋校車翻覆　已18人送醫
冷氣團接力殺到！北往南急凍探10℃　2張圖看快速變天
00940爆申購金額已衝破645億　元大投信：非公開數據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

認識臺灣之美　「美力臺灣3D行動電影院」開抵大園國小

路線優化服務升級　桃園710路線3／30起加密班次

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場優化工程　啟用時程受關切

桃園率先核發　全國首家既有農牧用地合法露營場

免塞車！　清明掃墓桃園5條免費專車提供服務

高雄情侶雙載「路口鬼切左轉」下秒出事了　遭大貨車撞飛送醫

快訊／路上聽見救護車聲音「騎士急剎」　3車撞一團倒地

日本富山縣魚津市訪板橋　新北贈燈植樹深化台日友誼

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

猜中牛排重量就免費招待　男精準預測285g全場嗨翻

三媽臭臭鍋也中了 停賣麻辣鍋、禁加辣｜20240311 ET午間新聞

認識臺灣之美　「美力臺灣3D行動電影院」開抵大園國小

路線優化服務升級　桃園710路線3／30起加密班次

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場優化工程　啟用時程受關切

桃園率先核發　全國首家既有農牧用地合法露營場

免塞車！　清明掃墓桃園5條免費專車提供服務

高雄情侶雙載「路口鬼切左轉」下秒出事了　遭大貨車撞飛送醫

快訊／路上聽見救護車聲音「騎士急剎」　3車撞一團倒地

日本富山縣魚津市訪板橋　新北贈燈植樹深化台日友誼

新北市圖蘆洲分館辦好書交換　波隆那首獎得主帶親子繪本創作

府中雙城、蘆洲街道設計派對　新北榮獲2項台灣景觀大獎

綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

快訊／康橋翻覆校車「近6年違規8件」　公路局深夜緊急說明

《葬送的芙莉蓮》系列服飾推出！秒變身魔法使還有寶箱怪巧思

新北蘇丹紅傳流向火鍋　錢都緊急聲明「沙茶醬預防性下架」

貨櫃三雄2月營收／長榮陽明年月雙增　萬海月減4％

兩女停車場鬥毆　他路過「不敢勸架」竟遭網罵翻：是不是男人？

地方熱門新聞

高雄情侶雙載「鬼切左轉」遭大貨車撞飛

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場　優化工程　

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

路線優化　桃園710路線3／30起加密班次

美力臺灣3D行動電影院　開抵大園國小

想禮讓救護車　高雄3機車追撞倒地

桃園率先核發　既有農牧用地合法露營場

清明掃墓　桃園5條免費專車提供服務

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

屏東上百志工牛稠溪清出2千公斤垃圾

汐東線流標　捷運局曝原因

產茶大縣南投駁斥茶和咖啡致癌、立委轟許輔下台

燈會、蘭展、寶可夢活動獲好評黃偉哲再登「好感王」

《雞城故事》屏東藝術館演出　3/15-16免費索票

更多熱門

相關新聞

改善大園國小旁通學步道　保護學生用路安全

改善大園國小旁通學步道　保護學生用路安全

桃園市大園區公所積極推動「提升道路品質計畫2.0」，完成區內大園國小旁通學步道改善，讓孩童上下學有專屬步道進出校門，通行更安全家長接送更放心。大園國小校長劉燕霏23日表示，實體人行道的施作大幅增加學生的用路安全，保護學生與家長避免與車輛近距離接觸。

大園國小雙甲子校慶　三代同堂校友回娘家

大園國小雙甲子校慶　三代同堂校友回娘家

大園國小雙甲子校慶　太鼓隊12校友11/18演出

大園國小雙甲子校慶　太鼓隊12校友11/18演出

大園國小慶120歲生日　感念劉邦友地方力挺

大園國小慶120歲生日　感念劉邦友地方力挺

畢業後50年同學會尬聊　找回共同記憶

畢業後50年同學會尬聊　找回共同記憶

關鍵字：

美力臺灣3D行動電影院大園國小曲全立導演

讀者迴響

熱門新聞

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

即／北市貴族學校校車翻覆　25名學生、1駕駛待救

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

LINE「1符號」＝你被封鎖！ 他喊：千萬別增相簿

更多

最夯影音

更多
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面