認識臺灣之美　「美力臺灣3D行動電影院」開抵大園國小

▲張善政出席大園國小「美力臺灣3D行動電影院」活動。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日出席於大園國小舉行的「美力台灣3D行動電影院巡迴活動」表示，美力台灣3D協會曲全立導演耗盡個人積蓄，拍攝立體電影並推動行動電影車巡迴計畫，已巡迴全臺逾2,000間學校，將畫質精良、劇情精彩的3D電影帶進校園與孩子共賞，其壯舉令人感佩。

張善政表示，教育就是我們的未來和希望，桃園的教育重視人文教育與適性發展，希望透過「認識臺灣之美、超人就在身邊-美力臺灣3D巡演活動」，為桃園的教育與未來創造更美麗的風景。

教育局表示，曲導演耗費10餘年的時間，紀錄有強勁生命力的「臺灣超人」，透過影片娓娓道出一百多位臺灣國寶工匠的生命故事，將工藝職人的精、傳統工藝的美，以臺灣山海交織的瑰麗美景串聯，傳遞臺灣在地之美的同時，更傳頌臺灣人堅韌的生命特質。

市府112及113年度與美力台灣3D協會合作，共舉辦80場的行動電影院巡迴活動，讓桃園市13區的學校師生，都有機會透過電影賞析認識自己生活的土地，並探索由無數「臺灣超人」共同成就的「美力」臺灣。導演曲全立表示：「一個優秀的導演不僅要製作出優秀的電影，還要讓更多人產生共鳴，特別是那些正在成長的孩子，他們更需要了解自己的家鄉。」

包括教育局長劉仲成、大園區區長余誌松、美力台灣3D協會導演曲全立、理事長趙文豪、大園國小校長劉燕霏等均一同出席活動。