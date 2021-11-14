　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小學同學情感不一樣！畢業後50年同學會　找回小時候共同記憶

▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

▲小學同學會，情感不一樣。（圖／同學會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

小學同學，情感不一樣！桃園市大園國小第62屆甲乙班同學，13日回到大園舉行畢業後50年同學會，並邀請昔日恩師許義宗、蔡映雪出席，在昔日班長賴啟光、同學會發起人廖興國、賴俊鵬、郭美玲、黃勝旗等同學號召下，近40位同學從台中、新北等各地前來，珍惜疫情解緩後，難得相聚的半個世紀同學情緣！▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

▲許義宗、蔡映雪老師(第二排右四、五)應邀出席同學會。（圖／同學會提供）

許義宗老師是海內外知名的兒童文學家，長年致力於兒歌、童詩、童話等創作與研究。他說：當年在大園國小任教僅一年，即到師大就讀，然仍陸續收到第62屆甲乙班同學寫給他的賀年卡、聖誕卡，迄今都保留者，感謝學生的愛讓他勤耕致力於兒童文學園地。蔡映雪老師是第62屆甲乙班同學三年級的音樂老師，同學們永遠記得，蔡老師音樂課前的發音練習，以及教唱的優美民謠，培養同學們情感豐富的品格特質。▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

▲許義宗老師(右二)是海內外知名兒童文學家。▼永遠的班長賴啟光(右)號召同學會。（圖／同學會提供）▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

曾任大園青商會會長的同學會發起人廖興國說，畢業後50年同學會原訂5月舉辦，未料疫情嚴峻，延至疫情解緩後的11月辦理，拜手機、Line的方便性，籌備同學會成員於Line成立群線上討論，並且透過FB、Line群找到多名失聯近半世紀的同學許麗雪、許淑貞、徐淑芬、張明訓、許乾隆、楊國俊、陳復興…等同學。▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

▲蔡映雪(中)老師的音樂教學，培養同學們情感豐富的品格特質。▼郭美玲同學的吉他歡唱。▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

目前於大園街上執業牙醫的昔日班長賴啟光表示，「水某」知道這場畢業50年後的同學會召開，特地親手製作攝影框要讓大家拍照，留下更多美好；同學會發起人之一郭美玲於大園長老教會旁開辦「橄欖樹藝術空間」，推動美育教育，由於未曾離開過大園，郭美玲說，在那個多子的年代，小學同學兄姐和弟妹，都可能互為同學，又因多半住在大園村內，父母親更是相互認識，多了一層特殊的連帶關係。▲大園國小畢業後50年同學會尬聊找回共同記憶

▲透過FB、Line群找到失聯同學。（圖／同學會提供）

因此，小學同學會不僅談學校生活趣事，還包括了：你的哥哥和我的姊姊是同學、你家以前就在後街和XX同學是隔壁…等小時生活話題，大家尬聊拚湊起小時生活點滴，找回童年的共同記憶，所以說，小學同學，情感不一樣！

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／24歲軍人營區輕生！送醫搶救不治
接到「百桂」老闆來電！男大生母親怒回2字
醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行
誇張畫面曝！9煞闖豆漿店狠砸　他鋁棒指著女店員叫囂
二伯難得激辣現身！「半球溢出馬甲」包出蛇腰　
世錦賽「雙金后」濺血重傷！　緊急動手術
小A辣變性片奪女主角獎！「林進上台1句話」哭到發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小學同學情感不一樣！畢業後50年同學會　找回小時候共同記憶

北海岸「塞車警察會知道」　金山警分局建置路況監控利器

金山聖德宮「半嶺訪源」熱鬧起駕　侯友宜參拜祈求國泰民安

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

桃園淨灘14國駐台代表攜手參與　鄭文燦：重視台灣海岸生態保護

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

小學同學情感不一樣！畢業後50年同學會　找回小時候共同記憶

北海岸「塞車警察會知道」　金山警分局建置路況監控利器

金山聖德宮「半嶺訪源」熱鬧起駕　侯友宜參拜祈求國泰民安

11月13日國際善意日　新北農業局傳遞溫暖散播愛

藝FUN券沒抽中也能免費看兒童劇　新北市圖汐止分館借書換戲票

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

中二選區立委補選王見王　顏寬恒林靜儀握手互相加油

首次動用空拍機　台南交通局週末2天監控大型活動交通狀況

桃園淨灘14國駐台代表攜手參與　鄭文燦：重視台灣海岸生態保護

快訊／楊梅24歲軍人營區輕生！送醫搶救不治

Lexus「LFA後繼車」傳正在開發中　日媒曝上市時間＆預想圖！

揭秘「暗黑外送員」！每天載妹8hrs賺2千5　日漸沒落原因曝

獅子山油罐車爆炸「多人趁亂偷油」遇害　飆增至144死

小室夫婦今赴美展開新生活！　真子首次「拿護照出國」超新奇

天文大景「月偏食」11／19登場！全程6小時　賞月選這區最好看

烘乾機一啟動！2貓「炸成小刺蝟」原地彈起　踮腳尖躲角落偷看它

藍帶主廚特製！超強甜點藏宜蘭文青咖啡廳　千層水果蛋糕奶香濃郁

鵜鶘錦標賽第3日徐薇淩前9洞吞4柏忌　排名滑落並列第17

接到「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復　2字怒回惡少家屬道歉

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

地方熱門新聞

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

中二選區立委補選顏寬恒林靜儀握手

伸港鐵皮工廠大火　40消防員搶救

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

哈密瓜界愛馬仕「嘉義極光」上市

畢業後50年同學會尬聊　找回共同記憶

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

最美新娘！　婚禮公益捐贈醫療巡迴車

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

台南用空拍機監控大型活動交通狀況

疫情降溫　「水悅莊園」首辦咖啡日

南警結合監理及環保局取締改裝車

電台DJ 阿狄聯手藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

更多熱門

相關新聞

「仰星殿」七期生活圈稀有兩房滿足成家歸屬感

「仰星殿」七期生活圈稀有兩房滿足成家歸屬感

全台防疫警戒降級，各項政策陸續鬆綁，正好跟上全球疫後「新常態」（New Normal）時代，歷經一段漫長的居家工作期，關於美好生活的「理想型」已被重新定義，長期社交疏離讓不少人動了想成家的念頭，與心愛的人共組甜蜜家庭。

畢業多年辦「同學會」！參加意願低　眾揭現實面

畢業多年辦「同學會」！參加意願低　眾揭現實面

《桃園散策》發表　爭取日本高中生疫後旅遊

《桃園散策》發表　爭取日本高中生疫後旅遊

「梁同學」巧安排　高雄五中同學會

「梁同學」巧安排　高雄五中同學會

桃園拚經濟拚建設　期成年輕人首選城市

桃園拚經濟拚建設　期成年輕人首選城市

關鍵字：

大園國小同學會疫後

讀者迴響

熱門新聞

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

王思佳擠完奶穿「透視禮服」　下馬威出席走鐘獎

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面