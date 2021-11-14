小學同學情感不一樣！畢業後50年同學會　找回小時候共同記憶

▲小學同學會，情感不一樣。（圖／同學會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

小學同學，情感不一樣！桃園市大園國小第62屆甲乙班同學，13日回到大園舉行畢業後50年同學會，並邀請昔日恩師許義宗、蔡映雪出席，在昔日班長賴啟光、同學會發起人廖興國、賴俊鵬、郭美玲、黃勝旗等同學號召下，近40位同學從台中、新北等各地前來，珍惜疫情解緩後，難得相聚的半個世紀同學情緣！

▲許義宗、蔡映雪老師(第二排右四、五)應邀出席同學會。（圖／同學會提供）

許義宗老師是海內外知名的兒童文學家，長年致力於兒歌、童詩、童話等創作與研究。他說：當年在大園國小任教僅一年，即到師大就讀，然仍陸續收到第62屆甲乙班同學寫給他的賀年卡、聖誕卡，迄今都保留者，感謝學生的愛讓他勤耕致力於兒童文學園地。蔡映雪老師是第62屆甲乙班同學三年級的音樂老師，同學們永遠記得，蔡老師音樂課前的發音練習，以及教唱的優美民謠，培養同學們情感豐富的品格特質。

▲許義宗老師(右二)是海內外知名兒童文學家。▼永遠的班長賴啟光(右)號召同學會。（圖／同學會提供）

曾任大園青商會會長的同學會發起人廖興國說，畢業後50年同學會原訂5月舉辦，未料疫情嚴峻，延至疫情解緩後的11月辦理，拜手機、Line的方便性，籌備同學會成員於Line成立群線上討論，並且透過FB、Line群找到多名失聯近半世紀的同學許麗雪、許淑貞、徐淑芬、張明訓、許乾隆、楊國俊、陳復興…等同學。

▲蔡映雪(中)老師的音樂教學，培養同學們情感豐富的品格特質。▼郭美玲同學的吉他歡唱。

目前於大園街上執業牙醫的昔日班長賴啟光表示，「水某」知道這場畢業50年後的同學會召開，特地親手製作攝影框要讓大家拍照，留下更多美好；同學會發起人之一郭美玲於大園長老教會旁開辦「橄欖樹藝術空間」，推動美育教育，由於未曾離開過大園，郭美玲說，在那個多子的年代，小學同學兄姐和弟妹，都可能互為同學，又因多半住在大園村內，父母親更是相互認識，多了一層特殊的連帶關係。

▲透過FB、Line群找到失聯同學。（圖／同學會提供）

因此，小學同學會不僅談學校生活趣事，還包括了：你的哥哥和我的姊姊是同學、你家以前就在後街和XX同學是隔壁…等小時生活話題，大家尬聊拚湊起小時生活點滴，找回童年的共同記憶，所以說，小學同學，情感不一樣！