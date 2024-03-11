男友阿公過世！妹子不爽「1個月不能約會」嗆：沒留遺產裝啥孝子

▲一名女子抱怨男友阿公過世，一堆喪葬事宜，導致2人無法約會。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「死者為大」是台灣傳統習俗，一般人都會尊重並遵守這樣的文化。不過，有一名女子抱怨，男友阿公過世要處理各種繁瑣的後事，以致於2人將近一個月無法約會，就連假日也不能休息，讓她快受不了，掀起一陣議論。

原PO在《匿名公社》APP表示，男友的阿公過世，喪事習俗做好做滿，包括守靈、頭七、2七、3七等，不是要辦法會念經，就是要處理喪葬問題，也因此2人整整1個月不能約會。

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原PO不滿，她只有假日可以休息，偏偏法會都在假日，更認為男友家過於迷信，「人死都死了這樣是能幹嘛？就不能像國外一樣簡單處理嗎？而且他阿公又沒留遺產，看不懂是在裝什麼孝子賢孫？」

▲女網友的PO文。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，引來網友砲轟，「這種破X趕快分手，不然以後永無寧日」、「妳覺得他阿公要過世自己可以選時間嗎」、「建議妳分手，下一個會更好，最好找一個孤兒，隨時隨地都可以陪伴妳吃飯」、「不爽可以分手，講得頭頭是道」、「自私的人想的都是自己！」、「妳不是當人老婆的材料，一點謙虛都沒有，可憐」。

原PO看完大家留言後，也不甘示弱，回嗆：「不知道是哪裡來的一堆道德綁架跟臭嘴的人」接著表明自己不想造口業跟浪費時間，因此不再多回覆，「你們繼續」。

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