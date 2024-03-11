男買魚回家「切出一堆石頭」　一查竟是藍寶石準備發大財

▲男子從市場買魚回家，準備開始烹飪時，魚腹捏起來有「硬硬的」感覺。（圖／翻攝自sanook）

圖文／CTWANT

時有所聞部分惡質的店家為了增加自己的銷量，不惜在磅秤或是產品中「灌水」，以此增加自己的收入。而美國阿拉斯加一名男子，近期買魚回家準備烹飪的時候，竟然從魚腹中挖出一堆石頭。原以為是店家為了增加收入做出來的欺騙手段，沒想到結局整個大翻轉。

根據《sanook》報導指出，美國阿拉斯加一位名叫傑瑞的男子，日前從當地市場買一條魚，當他帶回自家清洗準備開始烹飪時，捏著魚腹竟然感覺到「硬硬的」感覺。好奇的傑瑞因此直接切開魚腹，沒想到卻切出一堆奇怪小石頭。

一開始傑瑞非常生氣，還以為是市場涉嫌灌水，以便將漁獲用高價販售給客戶。但是當他仔細研究後發現，這些魚腹中的石頭相當特別，閃爍著些許藍色的光芒。

▲魚腹中的石頭相當特別，閃爍著些許藍色的光芒。（圖／翻攝自sanook）

後續傑瑞將這些石頭送交給專家研究，而專家研究後確認，這些出自於魚腹的石頭是「質地粗糙的藍寶石」，在寶石市場上非常有價值，單是這些魚腹中發現的藍寶石，就可以幫傑瑞帶來一筆豐厚收入。

報導中也提到，目前尚不清楚這些藍寶石是如何跑進魚腹內的，部分人士推測，這條魚可能是居住在富含礦物質的河流中，在進食的時候攝入這些高價寶石。

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