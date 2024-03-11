下班秒走不加班！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

▲Zuza談台灣和歐洲的職場文化。（圖／翻攝zuza_tomczuk IG）

圖文／CTWANT

各國文化不同，職場文化也有所差異。一名在台波蘭正妹Zuza近日接受土耳其YouTuber鳳梨哥訪問，她直言自己無法為台灣公司工作，在歐洲生活比較容易。

鳳梨哥近日在個人頻道上傳「波蘭美女認為台灣人工作太辛苦」影片，Zuza說，台灣人很努力工作，她很感謝，像餐飲業等待時間都很短，一切都完成很快，這讓她十分欣賞，可能歐洲人比較懶，在歐洲有很多假期，像她一年有24天假，跟他人比不算多，歐洲人通常不加班，她認為這是很常見的事，歐洲人比較沒認真對待工作。

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▲Zuza說，歐洲人通常不加班。（圖／翻攝YouTube頻道鳳梨哥 Taiwan Pineapple Bro）

Zuza表示，他們把工作和生活分為兩回事，這跟台灣有很大不同，台灣人把工作看很重，但在歐洲不是，如果這裡不行，他們就會去別的地方，但這有好有壞，像在歐洲等餐通常要等15分鐘。鳳梨哥坦言，如果工作是一件好事，那就不用付薪水給你。

談到台灣的誇張之處，Zuza說，房租貴得誇張，房間也很小，在歐洲花很少錢也能過舒適的生活，但歐洲也不是天堂，因為他們也需要工作。

Zuza指出，她無法在台灣公司工作，她為歐洲公司做遠端服務，如果說她懶她不介意，因為她有20多天假期，也不用加班，而薪水也相同，所以她不會為台灣公司工作。

鳳梨哥也說，他在台灣幫阿拉斯加公司工作，在那如果你下班不走，大家會用很奇怪的眼神看你，但在台灣不是，如果你比老闆還早走，可能要倒大楣。

Zuza更說，她下班時間一到，她不會晚離開，哪怕是一分鐘，這是她所看到的文化差異，希望大家能了解，世界上有一些地方正在做不同的事。

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