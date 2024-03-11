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星級飯店獨缺「420號房」　傻眼原因曝光

星級飯店都沒有「420」號房，原因這天是「國際大麻日」。（圖／翻攝自X）

▲星級飯店都沒有「420」號房，原因這天是「國際大麻日」。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

邊境解封已過2年，許多國人都會出國旅遊，不過到國外旅遊住到星級飯店時，房號都有419和421，獨獨缺了「420」號房，但為什麼獨缺「420」號房呢？莫非是有什麼靈異事件？！

根據《鏡報》（Mirror）等外媒報導，許多星級大飯店沒有「420號」房，其實理由跟「大麻」有關！原來4月20日是一年一度的「國際大麻日」（international pro-cannabisfestival ），大麻愛好者會在當天下午4點20分集會，呼籲世界各國政府將「大麻合法化」，而非將大麻視為有害的毒品。

大麻愛好者除了在420當天的下午4點20分聚會外，還會選擇到420號房去吸大麻，甚至還會偷「420」號門牌當紀念，為了避免這樣的情況再度發生，這些飯店乾脆省去麻煩，就不設立420號房了。

其實在華人圈，中文4的讀音趨近「死」，因此在華人經營的飯店或醫院，大多會跳過4樓或4號房間，然而西方世界忌諱的數字應為「6」與「13」。雖然有部分國家以開放要用和娛樂大麻，但是大麻仍會帶給人部分壞處，例如：

1.神經障礙

吸食過量恐發生意識不清、焦慮、抑鬱等，對人產生敵意衝動或有自殺意願，甚至會誘發精神錯亂、偏執和妄想。

2.記憶造成損害

濫用大麻恐使大腦記憶以及注意力、計算力和判斷力減退，使人思維遲鈍，長期吸食還會引發退行性腦病。

3.免疫系統受影響

大麻也可能破壞機體免疫系統，造成細胞和體液免疫功能低下，易受病毒、細菌感染。

4.引發疾病

大麻恐引起氣管炎、咽炎、氣喘發作、喉頭水腫等疾病。

5.運動協調受影響

大麻吸食過量時可能會損傷肌肉運動的協調功能，造成站立平衡失調、手顫抖、失去複雜的操作能力。

星級飯店都沒有「420」號房，原因這天是「國際大麻日」。（圖／翻攝自X）  

▲星級飯店都沒有「420」號房，原因這天是「國際大麻日」。（圖／翻攝自X）  

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