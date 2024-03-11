影／畫風太爆笑！130斤肥拉拉被「抬豬」下山　

記者任以芳／綜合報導

大陸雲南麗江有一隻130斤重的拉不多拉（換算65公斤），某天跟主人去爬山減肥，走到一半狗狗太胖拒絕前進，主人超級尷尬，雇了兩名守山人把狗狗扛下山，遠看像是抬一隻豬下山，畫風超爆笑。

大陸媒體《網易》報導指出，來自雲南麗江的龔先生經營民宿客棧，有2年時間，從客棧開業起養了一隻拉不多拉犬，吃喝帳面從來沒讓狗狗失望。

龔先生形容，「跟著我們越吃越胖，平時完全不愛運動，一在家就它就趴在地上，像豬一樣。」

▲ 拉布拉多爬山減肥，累到口吐白沬，趴地耍賴不走 。（圖／翻攝 網易）

煩惱狗狗的健康，幾天前龔先生和朋友相約徒步，想著帶狗一起爬山減肥，剛開始走得還算平穩，越到後面越喘，因為當地海拔有3000米左右，狗狗爬到一半它就爬不了。

龔先生回憶當時，「我們也試圖讓牠接著走，鼓勵牠也沒用，後面還口吐白沫。」後來，爬山的成員嘗試背狗狗下山，結果狗太肥根本背不了。擔心天黑後大家在山上不安全，只好先把狗綁在山上，下山求援。

「剛好我們上山的時候加了一兩個守山人的微信，他們在山上養蜂，本來說以後有機會可以找他們買點蜂蜜，沒想到用處是，叫他們上去擡狗。」龔先生說。

兩名守山人一前一後，拉布拉多像是一隻豬被抬下山，前後花了一個多小時間，遠遠看畫風超級爆笑，狗狗被吊掛在棍子上，傻傻的表情十分可愛。接到如奇葩任務，守山員幾乎是從頭笑到尾。

龔先生指出，「客棧還養有另外一只薩摩耶，擡拉布拉多下來的時候，薩摩耶在旁邊一直嘲笑，一邊跳一邊叫，看著狗子從山上被擡下來。

事後龔先生將影片發到網上後，有網友笑稱，「這小狗長得就不像能爬山的」，也有網友表示，「狗子爬不動了，口吐白沫，好笑程度100%。找人擡它下山，好笑程度1000000%。另外一只薩摩耶嘲笑它，好笑程度100000000000%。」

兩名守山人也一直在笑，這輩子都沒想到上山抬狗還能賺錢 。最終，狗狗下山後躺了3天才開始活動，跟著主人去游泳恢復往日精神。

▼ 拉布拉多太肥被人像是「抬豬」一樣下山。（圖／翻攝 網易）