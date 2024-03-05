58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

▲董哥過去一度胖到90公斤，笑稱感覺整個人快要爆炸。

【企劃特輯】

58歲藝人董至成，時隔32年將推出個人全新單曲，挑戰唱跳嘻哈歌曲。短短2個月內，體重從90多公斤，瘦到72公斤，雙下巴、啤酒肚都消失，和三年前離婚後意志消沉、和朋友相約飲酒消愁，導致體重衝上90公斤相比，如今的董至成整個人都瘦了一大圈，現在不管是出外景或主持節目都難不倒他，完全看不出已經接近耳順之年！





記者問到董哥怎麼有辦法在這年紀瘦這麼多，董哥表示「要知道過去10年的我，是胖到快要90公斤的油膩大叔，加上快60歲的代謝緩慢，減肥更是困難重重，透露某天發現連多走幾步路都氣喘吁吁，動作激烈一點還會有要窒息的感覺，而每次照鏡子時看著自己擁腫的外表，更浮出「討厭自己」的想法，讓他下定決心減重找回健康。

靠著打羽球、戒酒再搭配喝花草茶幫助燃脂，總共瘦了18公斤。董哥笑說：「幫助我回到帥氣的喜樂，還有工作滿檔的快樂。」瘦了18公斤的董哥，從圓滾滾又油膩笨重的中年大叔，變身精實小鮮肉！





▲(左)胖到90公斤一路越來越瘦，瘦到了近期的72公斤(右)。

超強纖體商品「十時塑」，第一代狂銷熱賣超過十座101高度，更榮獲女人我最大最佳口服孅體賞，現在推出全新第二代「孅果茶」，成分大升級！





醫師張宏銘表示，「十時塑」是由藥草之王紫花苜蓿搭配十數種花草，並以專利冷凍晶體濃縮技術製成，因為一代的銷售量非常好，所以在年後推出第二代「熱帶水果十時塑」，它是第一代的30倍濃縮，同時在口味上也做了升級，添加了植物界的紅寶石洛神，有血管清道夫之稱，讓道路通暢，油膩不賭塞，減少體脂肪形成，再搭配上添加急凍鳳梨(CDU)酵素，酵素界之冠，有腸道清道夫之稱，幫助腸道養好菌，幫助蛋白質分解，幫助消化，而且含有粗纖維，就可以幫助帶走這些殘渣宿便，讓腸道蠕動、促進體內環保，使排便順暢。

張宏銘提到，平時除了要避免吃膽固醇含量高的食物之外，中醫追求的就是改變體質、深層調理，如果平常可以以「孅果茶十時塑」循序漸進，每天一杯慢慢調理，其實可以讓我們身體輕鬆減少負擔。





藝人董至成表示，其實過去他曾經胖到快90公斤，他開玩笑的說，如果那時候要他去學舞蹈，不如叫他去跳樓算了。而現在瘦下來身體負擔變小了，就是因為他喝十時塑好長一段時間，甚至還能把MV拍得這麼生動，他覺得十時塑功不可沒。他提到，現在就把十時塑當成飲品來喝，喝起來甘甜好喝、很好入口，而且用一般常溫的水泡就可以了，非常方便。才有辦法從油膩搞笑形象的董月花，逆襲成曲線中年潮叔！

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