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準備變天！2地雨最大　冷氣團明晚抵達「掉到13度」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面今天通過，各地降雨機會增加，冷氣團明晚抵達將有一波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（11日）鋒面通過，天氣轉為不穩定，各地有局部短暫陣雨，中部以北及山區有較大雨勢，明晨降雨趨緩，不過大陸冷氣團明晚抵達，入夜將有一波降溫，北部、東北部越晚越冷，下探13度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，今先濕冷，明轉乾冷！今天受鋒面逐漸通過影響，天氣轉為不穩定，台灣各地水氣也明顯增多，並有局部短暫陣雨的機會；中部以北及山區還有較大雨勢發生的可能。

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林得恩指出，明晨降雨就會趨緩或停止，隨後，大陸冷氣團緊接跟著南下，台灣各地晚上起氣溫就會稍稍下降；北部及東北部地區越晚越涼冷，預測低溫約攝氏13至15度，其它地區低溫則在攝氏15至18度之間。早晚溫差大。

▲▼鋒面今天快送通過，明晚冷氣團接力。（圖／林老師氣象站）

▲鋒面今天快速通過，明晚冷氣團接力。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今也表示，明晚起將受大陸冷氣團影響，未來10天水氣多。

賈新興說明，明天清晨仍受鋒面影響，嘉義以北及宜花仍有局部短暫雨， 嘉義以南及台東有零星短暫雨。明天晚上至周三受大陸冷氣團影響，宜花有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。

周四中午後中部山區有零星短暫雨，周五華南雲系移入，新竹以北、中投山區及宜蘭有零星短暫雨，周六午後山區有零星短暫雨。

賈新興指出，周日到下周二受東北季風及水氣移入影響，午後嘉義以北及宜花東有零星短暫雨，下周一苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，午後台中以南山區亦有零星短暫雨。下周二彰化以北及宜花東有局部短暫雨，台中以南山區亦有零星短暫雨。下周三水氣移入影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，苗栗以南有零星短暫雨，不過後期預報不確定仍高。

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