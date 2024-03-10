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明轉濕冷！氣溫越晚越低　氣象署：鋒面接力來襲「周四短暫回暖」　

▲▼一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢預報。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象署預報指出，未來一周有兩波鋒面抵台，明（3/11）首波鋒面通過，各地白天氣溫開始下降，越晚越冷，可能達大陸冷氣團等級，水氣明顯增加，全台都可能出現短暫陣雨，此波鋒面會持續到周三，周四短暫回暖後，周日又有另一波鋒面報到，又變成濕冷天氣型態。

中央氣象署預報員林定宜表示，明起鋒面逐漸通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下，從白天氣溫度開始下降，越晚越冷，北部及東北部低溫約13到15度，其他地區約16至18度，高溫中部以北、東半部約19至22度，南部地區約23至25度，水氣明顯增加，全台都可能出現短暫陣雨。

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▲▼一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度變化。（圖／氣象署提供）

林定宜說，明天到後天清晨，中部以北3500公尺以上高山，若低溫及水氣能配合，會有路面結冰、下冰霰或降雪機率；此外，明晚至周二上午馬祖有局部低雲或霧影響能見度。

林定宜說，預計此波東北季風或大陸冷氣團將持續影響到周三，水氣逐漸減少，只有迎風面東半部、恆春半島及西半部山區有零星降雨；到了周四冷氣團減弱，短暫回暖，但早晚溫差仍大，北部及東北部氣溫稍微回升，迎風面東半部有局部短暫雨，西半部山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，周五、周六，受到華南水氣不定時移到台灣影響，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。到了周日（17日）又有另一波鋒面報到，北部、東半部都會有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨，水氣明顯增加。

▲▼一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

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