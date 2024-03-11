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鋒面今掃全台！午後雨加大　恐跌破10℃時間曝

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲今晚預報圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面今掃全台，午後雨勢轉明顯！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周二到周三冷空氣影響，溫度最低點可能出現在周三清晨，如果輻射冷卻作用明顯，局部單點可能會低於10度以下。

吳聖宇說，今天隨著大陸北方新一波西風槽東移，位於華南的冷暖空氣交界面上，逐漸會有低壓鋒面建立，並且跟著向東移動出來，預估下半天會經過台灣附近，晚上進入台灣以東並繼續往東離開。

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▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇指出，受到鋒面建立通過影響，今天清晨仍會有許多雲層通過台灣上空，各地雲多且厚，並且有些零星的小雨或飄雨機會，降雨還不會很明顯；白天之後鋒面的結構好轉，並且在下午到晚間通過，台中以北到宜蘭、花蓮等地降雨會漸趨明顯，其他地方也會有短暫陣雨機會。

吳聖宇分析，整體雨勢仍不大，但確實會有高的降雨機率，要等到深夜之後，雲雨帶會向東陸續脫離，後續較乾的空氣移入，各地降雨才會逐漸緩和或停止下來。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇提到，周二、周三受乾冷空氣影響，水氣少，各地有機會是多雲或有陽光的天氣；周四乾冷空氣減弱，台灣又會逐漸進入冷暖空氣交會的位置，這時華南雲雨區是否再度發展，東移影響台灣天氣值得觀察，不排除又會變成各地雲量偏多，偶有局部降雨的天氣型態。

吳聖宇表示，周五、周六暖空氣會逐漸佔據上風，華南雲系東移的位置往北偏，如果位置越偏北，對台灣的影響就會越小，各地看到陽光的機會也就越高，但實際仍需要觀察；再下一波鋒面來到台灣附近，可能要等到周日下午或晚間，時間點仍有變化機會，也是需要再看後續預報變化才能確定。

吳聖宇指出，溫度方面，周二、周三冷空氣影響，強度看來有大陸冷氣團等級，溫度最低點可能出現在周三清晨，中部以北到東北部空曠地區又會有機會降到10-12度低溫，如果輻射冷卻作用明顯，局部單點可能會低於10度以下。

吳聖宇說，周四清晨可能也會有比較低的溫度，要等到周四白天之後溫度才會回升；周五、周六溫度應該會逐漸上升回暖，不過仍要看雲層的狀況，雲層如果還是多且厚的話，溫度的回升幅度就會比較小；再來的降溫就要等到周日鋒面通過後才會開始。

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