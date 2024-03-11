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今晚到明晨「雨最大」　冷氣團凍3天下探10度

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面通過，今各地有降雨機會，冷氣團明起影響到周四清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面今天抵達，各地降雨機會提高，今天晚間到明天清晨是降雨最明顯時期，明天起環境轉為乾冷影響到周四清晨，冷氣團南下及輻射冷卻作用，周三清晨和入夜最冷，中部以北、東北部12度到14度，局部空曠地區可能下探10到11度，下波鋒面和冷空氣周日後接力抵達。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周受兩波冷空氣影響，今天隨鋒面通過，各地降雨機率提高，今天晚間到明天清晨降雨為比較明顯時期，明天白天水氣減少，各地降雨也會趨緩，不過後方大陸冷氣團南下影響，明天到周四清晨各地早晚偏涼、偏冷，周四白天才會回溫，下波鋒面預計17日影響台灣，後面還有東北季風影響。

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朱美霖表示，今天鋒面通過，各地降雨機會提高，下午到傍晚整體降雨將會明顯增多，今天到明天清晨中部以北會有短暫降雨，其他地方也有局部降雨；明天白天水氣減少，冷氣團南下屬偏乾冷空氣，白天轉多雲天氣，溫度會再下降一些，各地多雲到晴，僅東半部、西部山區有零星降雨，周四到周六北方雲系通過，各地雲雨量增多，北部、東半部、西部山區也有降雨出現。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

下波變天將出現在周日(17日)，朱美霖指出，周日下波鋒面形成、通過，雨勢增大，後方又將有一波冷空氣南下影響。

未來一周溫度趨勢方面，朱美霖說明，今天鋒面通過下，白天雲量增多及下雨影響，北部白天高溫19到21度，偏涼，東部、花東20到25度，後方冷空氣緊接南下，周二到周四受冷氣團及輻射冷卻作用影響，早晚溫度偏低，北台灣白天19到21度，早晚中部以北、東北部落在12到14度，其他地方15到17度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

朱美霖進一步說明，周二到周四清晨都是受冷空氣影響，由於環境轉乾，早晚輻射冷卻和冷氣團影響下，周三清晨、夜晚最冷，中部以北、東北部12到14度，空曠地區會再更低個1到2度。周四白天後整體氣溫回升，將維持到周六，周日隨下一波鋒面通過，白天氣溫略下降，後方又有下一波冷空氣影響。

朱美霖也提醒，今天到明天清晨，高山在溫度和水氣配合下，要留意會有降雪或下冰霰機會。

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