今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

▲春天孩子面！本周天氣多變化。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天全台有雨，越晚越冷！氣象粉專提醒，今天屬於鋒面通過的過程，尤其下午到深夜是降雨高峰期，各地下雨頻率高。

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▲▼今日水氣增多。（圖／氣象署）



中央氣象署表示，今天鋒面逐漸通過，東北季風或大陸冷氣團隨後南下，各地晚上起氣溫就會稍下降，北部及東北部越晚越涼冷，預測低溫約14至15度，其他地區約16至18度；至於高溫方面，預測中部以北、東北部及東部約19至22度，東南部及南部為23至25度。

氣象署指出，降雨方面，由於鋒面通過各地水氣明顯增多，並有局部短暫陣雨的可能；今日中部以北3500公尺以上高山，若水氣與低溫條件相配合，有局部下冰霰或降雪機率。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則提到，今天屬於鋒面通過的過程，尤其下午到深夜是降雨高峰期，各地下雨頻率高，屬於陰雨型態，天氣相當不穩定，這波雨勢大約18小時，周二清晨就會快速放晴囉。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，預計此波東北季風或冷氣團將持續影響周二、周三，由於水氣逐漸減少，降雨也逐漸趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨；惟周二清晨西半部可能有殘餘水氣，亦可能有零星短暫雨。

氣象署預報，周四東北季風或冷氣團減弱，早晚仍較涼，高壓迴流影響，風場逐漸轉偏東至東南風，北部及東北部氣溫稍回升，東半部有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，周五、周六風向仍為偏東至東南風，鋒面逐漸生成並接近，華南水氣也不定時移入台灣，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也較多；周日鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。