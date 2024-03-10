關山警察分局精實訓練　保障員警執勤安全

▲台東縣警局關山分局精實訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

警政署因考量每位員警的體能及興趣各不同，積極推動各警察機關採多元且彈性的方式實施常年訓練，以提升警察體能戰技；台東縣警局關山分局日前，於崁頂體技館舉行「113年上半年學術科常年訓練成果驗收」；本次常年訓練驗收有手槍射擊、組合訓練及體能測驗等項目，並由縣警察局總教官廖忠富與4位助教群負責監考，其中體能測驗改採多樣化選擇方式，有折返跑、跳繩、伏地挺身、仰臥起坐、波比跳及握力等項目，提供不同年齡層選擇，不僅人性化，也更具趣味性，警察同仁對於新型態的測驗均表肯定與滿意！

「訓練是員警最大的福利」！員警透過常年訓練習得各項攻擊防禦技能，並且建立敵情觀念，不僅能保護自身安全，也才有能力保護民眾！此次常訓驗收項目包括手槍射擊、組合訓練及體能測驗等項目。另外也商請關山消防隊派員實施CPR、AED、骨折固定包紮及止血等教學，並請員警實際操作，在遇突發狀況時，能夠妥適運用「救人一命」。

所有測驗中，教官對於員警的動作都非常要求，因為堅實的訓練，方能讓員警在面對突如其來的攻擊或是狀況時能夠立即反應；其中射擊訓練共分為「十字移動」、「卡彈排除」及「跑動後換彈匣」射擊，讓員警熟悉使用槍枝流程及精準度；而「組合訓練」就是模擬員警於交通違規盤查時，如何安全走位，

另外發現受檢人為通緝犯時，當下受測員警必須立刻做出「適當」且「不違反比例原則」的作為，教官再以員警臨場的反應予以核分；透過情境演練熟稔處置方式，習得如何利用地形、地物及團隊交叉掩護，發揮制敵於機先及優勢警力的效果，以確保自身及民眾生命財產的安全。



關山警察分局表示，警察站在法律的第一線，是維護社會安定的堅實力量，所以警察必須「允文允武」，不僅要熟悉法令，也要具備體能戰技，方能妥適處理突如其來的各種狀況；所以透過「學術科常年訓練驗收」，檢測員警學習狀況，同時灌輸正確敵情觀念，讓員警執勤時更安全，也讓民眾生命財產獲得更好的保障！