日醫院12患者吃「住院餐」食物中毒！　驗出金黃色葡萄球菌

▲名古屋市一間醫院發生病患食用住院餐後集體食物中毒的事件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣名古屋市一間醫院6日發生病患食用住院餐後集體食物中毒的事件，有12名患者出現上吐下瀉等症狀，經檢驗後在部分患者的嘔吐物與糞便中驗出金黃色葡萄球菌。

根據《東海電視台》報導，位在名古屋市中村區的偕行會城西醫院6日向保健所通報稱，有多名病患發生上吐下瀉等症狀，懷疑可能是集體食物中毒事件。

保健所經調查確認，出現上吐下瀉症狀的患者皆是在5日食用住院餐的患者，共12人，年齡在64歲至94歲之間。醫院指出，當天住院餐的菜單為親子丼與糖醋茄子。

院方也在部分患者的嘔吐物與糞便中驗出金黃色葡萄球菌，所幸全員輕症，已逐漸康復。

▲院方在部分病患的糞便與嘔吐物中驗出金黃色葡萄球菌。（示意圖／CFP）

城西醫院表示，院內的住院餐是由「榮屋食品」提供，目前保健所已對榮屋食品祭出處分，禁止該公司繼續向醫院提供住院餐食。

保健所目前仍在調查問題餐食的來源、運送及處理方式，以釐清汙染來源。

另一方面，名古屋市一間長照中心2月16日也發生集體食物中毒事件，有21名入住長者出現上吐下瀉等症狀，而保健所介入調查後，在病患的糞便與嘔吐物中驗出諾羅病毒。