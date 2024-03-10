　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

上萬醫師罷工「面臨吊照3個月」！　南韓政府下達處分通知

▲▼南韓住院醫師罷工超過一周，一旦辭呈被受哩，恐將成為徵集入伍對象。（圖／CFP）

▲ 南韓逾萬名醫師集體請辭，抗議政府擴大醫學院招生名額的政策。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓政府為緩解醫療人力短缺問題，計畫擴大醫學院招生名額，引發醫界不滿，實習及住院醫師集體罷工至今已20天，政府預計在下周向所有收到強制命令後仍未復工的醫師發出第一批行政處分通知書。

《韓聯社》9日援引政府及醫界人士說法報導，保健福祉部5日開始向2月29日最後期限後仍未復工的醫師發出吊扣執照事前通知書，初期作業進度緩慢，但近來每天可發出數千份，因此最快在下周初就可向所有逾萬名罷工的醫師發出文件，收到通知的醫師須在25日以前提出意見。

南韓《行政程序法》規定，行政機關採取義務徵收或限制權益的處分時，應事先通知當事人處分原因及法源依據，並經過聽取意見的程序。

根據《醫療法》，接獲強制復工令後仍未復工者，依法可進行吊扣執照等處分。福祉部發出的通知書中便載有前述內容，收到通知的醫師若在25日以前未提出異議，將視為沒有意見。為避免罷工醫師對第一批通知「不讀不回」，政府也計畫日後再度通知。

福祉部保健醫療政策市長全炳王8日在外媒記者會上對此說明，違反相關法規者可吊扣執照1年以下，此前類似案例通常吊扣約3個月，不服處分者可提起行政訴訟。

ET快訊
KIMIKO病倒！　一聽媽媽「買了台積電」秒復活
上萬醫師罷工「面臨吊照」！　南韓政府下達處分通知
吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出
AV女神引退嫁給粉絲！　帥老公正面曝光認：愛看老婆外遇
00940爆預購人潮！　存600張月領逾4萬
夜市1小吃漲很兇！　拿4串「1張國父沒了」
搞大隊友辣媽肚子！　NBA球星無預警當爸了
逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

抗衡北京手伸南太平洋島國　美國2233億經濟援助台灣友邦

上萬醫師罷工「面臨吊照3個月」！　南韓政府下達處分通知

大猩猩追上來！美動物園工作人員「拔腿狂奔」畫面曝光

海地首都「屍臭味四溢」！8成遭黑幫控制　暴徒隨處焚屍、棄屍

快訊／Google地圖驚傳異常　評論區無法正常顯示

錄下自己遭槍殺！她跟丈夫吵架「拿出手機拍」　竟成生前最後畫面

建浮動碼頭援助加薩！　五角大廈：估需動員千名美軍耗時60天

烏克蘭愛國者系統「炸成火球」畫面曝光　俄極音速飛彈命中車隊

剛準備進廠維修！英「伊莉莎白女王號」發生火災　原因調查中

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

抗衡北京手伸南太平洋島國　美國2233億經濟援助台灣友邦

上萬醫師罷工「面臨吊照3個月」！　南韓政府下達處分通知

大猩猩追上來！美動物園工作人員「拔腿狂奔」畫面曝光

海地首都「屍臭味四溢」！8成遭黑幫控制　暴徒隨處焚屍、棄屍

快訊／Google地圖驚傳異常　評論區無法正常顯示

錄下自己遭槍殺！她跟丈夫吵架「拿出手機拍」　竟成生前最後畫面

建浮動碼頭援助加薩！　五角大廈：估需動員千名美軍耗時60天

烏克蘭愛國者系統「炸成火球」畫面曝光　俄極音速飛彈命中車隊

剛準備進廠維修！英「伊莉莎白女王號」發生火災　原因調查中

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

KD猛砍45分白搭　綠衫軍雙槍坦圖、布朗攜手飆56分射日

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

《滯留生》奧斯卡前夕惹議！美作家控「逐行抄襲」：導演有過我的劇本

KIMIKO病倒！一聽媽媽「買了台積電」秒復活　網噴笑：錢錢治百病

郭書瑤現身《浪姐5》錄製！謝金燕首登台挑戰泰文歌　分組名單瘋傳

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

女歌手BEN離婚後「收到初戀訊息」　她嚇到：天阿，心情好奇怪

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

日職紀念鳥山明　藏《七龍珠》彩蛋

教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」　透過談判終結戰爭

波音飛機貨艙載寵物　落地驚覺「門半開」

非法出口台製在內軍備　芬蘭CEO遭判有罪

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

東港漁船船長遭多名印尼船員毆打

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」

中國核電廠含氚量　福島核電廠9倍

亞洲首富娶媳！準婆婆戴19億祖母綠現身

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

更多熱門

相關新聞

中國核電廠含氚量　福島核電廠9倍

中國核電廠含氚量　福島核電廠9倍

中國2023年版「中國核能年鑑」記載2022年中國核電廠排放的水當中, 所含輻射物質氚的數量相較於日本東京電力公司福島第一核電廠核處理水年間排放量的上限，最多達9倍。

日本麥當勞推「薯條香水」新品吸2千萬流量

日本麥當勞推「薯條香水」新品吸2千萬流量

南韓漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

南韓漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

日男警不倫女同事！辦公室激戰懲處曝

日男警不倫女同事！辦公室激戰懲處曝

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

關鍵字：

罷工醫師罷工住院醫師日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面