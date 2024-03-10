上萬醫師罷工「面臨吊照3個月」！　南韓政府下達處分通知

▲ 南韓逾萬名醫師集體請辭，抗議政府擴大醫學院招生名額的政策。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓政府為緩解醫療人力短缺問題，計畫擴大醫學院招生名額，引發醫界不滿，實習及住院醫師集體罷工至今已20天，政府預計在下周向所有收到強制命令後仍未復工的醫師發出第一批行政處分通知書。

《韓聯社》9日援引政府及醫界人士說法報導，保健福祉部5日開始向2月29日最後期限後仍未復工的醫師發出吊扣執照事前通知書，初期作業進度緩慢，但近來每天可發出數千份，因此最快在下周初就可向所有逾萬名罷工的醫師發出文件，收到通知的醫師須在25日以前提出意見。

南韓《行政程序法》規定，行政機關採取義務徵收或限制權益的處分時，應事先通知當事人處分原因及法源依據，並經過聽取意見的程序。

根據《醫療法》，接獲強制復工令後仍未復工者，依法可進行吊扣執照等處分。福祉部發出的通知書中便載有前述內容，收到通知的醫師若在25日以前未提出異議，將視為沒有意見。為避免罷工醫師對第一批通知「不讀不回」，政府也計畫日後再度通知。

福祉部保健醫療政策市長全炳王8日在外媒記者會上對此說明，違反相關法規者可吊扣執照1年以下，此前類似案例通常吊扣約3個月，不服處分者可提起行政訴訟。