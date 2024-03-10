　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國核電廠排水含氚量　最多達「日本福島核電廠的9倍」

▲▼福島第一核電廠,福島核一廠。（圖／路透）

▲日本福島第一核電廠。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

中國2023年版「中國核能年鑑」記載2022年中國核電廠排放的水當中，所含輻射物質氚的數量相較於日本東京電力公司福島第一核電廠核處理水年間排放量的上限，最多達9倍。

日本共同社報導，中國2023年版核能專書「中國核能年鑑」記載2022年中國核電廠的運用狀況、安全資料等。內容顯示，13座核電廠合計19處觀測站調查輻射物質的結果，有15處排水的含氚量超過福島第一核電廠計畫排放的核處理水含氚量年排放上限22兆貝克。

位於中國浙江省的秦山核電廠2022年排出的含氚量為202兆貝克，是福島第一核電廠排放的核處理水含氚量的9.1倍。

報導說，中國以日本東電福島第一核電廠核處理水含有其他放射性物質為由，持續反對福島第一核電廠核處理水排放入洋，與日本的主張無交集。中國也因此事全面禁止進口日本的水產品，問題難解決。

福島第一核電廠在2011年3月遭受311大地震（日本稱東日本大地震）帶來的海嘯侵襲，造成廠內1號機、2號機及3號機爐心熔毀。為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出「汙染水」，並以每天約90噸的速度持續累積。

東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。截至2023年6月29日止，核處理水的貯存槽已約千座，總量約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸。

東電自2023年8月24日開始將核處理水排放入海，上個月28日開始進行第4批次排放，是日本2023會計年度（至2024年3月31日為止）的排放作業計畫，第4批次排放作業至本月16日左右為止，計畫排放核處理水7800噸。2023年度4批共排放3萬1200噸（2023年8-9月7788噸、10月7810噸、11月7753公噸）。

東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將核處理水排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢。

日本一般核電廠產生的含氚水排放入海時，標準值是每公升不超過6萬貝克。東電在排放前會先把核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。

各國對氚的容許值不同，以飲用水含氚上限值來看，世界衛生組織（WHO）標準為每公升1萬貝克。因此，日本排放入海標準約WHO提出國際標準的1/7。

福島第一核電廠自從核處理水排放入海以來，日本政府、國際原子能總署（IAEA）都認定核處理水的排放符合全球安全標準。

ET快訊
嘿咻後就分手！他交往小女友1天　賠150萬換緩刑
GD爆熱戀小12歲「韓國小姐」金高恩！　出道17年罕見回應
鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝
啦啦隊正妹私接案「遭球團封殺」　同事背後捅刀
帽T男站「大遠百13樓」欄杆外1小時　嚇壞路人
他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟自私

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國核電廠排水含氚量　最多達「日本福島核電廠的9倍」

與俄關係緊張！　亞美尼亞證實「考慮申請加入歐盟」

加薩飢民警鐘！10歲男童「瘦成骷髏」　雙頰凹陷、躺床等死

愛爾蘭修憲公投未過　將保留「舊有家庭和女性角色」定義

加拿大、瑞典恢復資助UNRWA　以色列批嚴重錯誤

教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」　透過談判終結戰爭

趙安吉死前「打電話狂求救」　恐怖奪命環節曝光

日職紀念鳥山明！比賽轉播藏《七龍珠》彩蛋　粉絲：全亮時最精彩

東港「振銘洋368號」台籍船長　模里西斯遭印尼船員圍毆！

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

婁峻碩籌備婚禮沒吵架：我就控制狂　放閃凡凡「她有我身上所有東西♥」

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

中國核電廠排水含氚量　最多達「日本福島核電廠的9倍」

與俄關係緊張！　亞美尼亞證實「考慮申請加入歐盟」

加薩飢民警鐘！10歲男童「瘦成骷髏」　雙頰凹陷、躺床等死

愛爾蘭修憲公投未過　將保留「舊有家庭和女性角色」定義

加拿大、瑞典恢復資助UNRWA　以色列批嚴重錯誤

教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」　透過談判終結戰爭

趙安吉死前「打電話狂求救」　恐怖奪命環節曝光

日職紀念鳥山明！比賽轉播藏《七龍珠》彩蛋　粉絲：全亮時最精彩

東港「振銘洋368號」台籍船長　模里西斯遭印尼船員圍毆！

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

真·反T1裝甲　Gen.G血脈壓制2-0獲勝佔龍頭、還有一場零封

拚年輕化！KMT studio甩老藍男愛說教　短影音、青年論壇成大勢

龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

山立和八達兩公司捐地興建市民活動中心　張善政頒發感謝狀

虎斑貓姊妹遭裝箱丟包獸醫院門口　又熱又怕幸好護士及時發現

GD爆熱戀小12歲「韓國小姐」金高恩！　出道17年罕見回應

吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出

中國核電廠排水含氚量　最多達「日本福島核電廠的9倍」

國際獅子會300B3區環保植樹　125株風鈴木為小檜溪公園添綠意

大貓咪「四肢戴手套」大字形乖躺看牙醫　平時霸氣全失

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」　透過談判終結戰爭

日職紀念鳥山明　藏《七龍珠》彩蛋

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

東港漁船船長遭多名印尼船員毆打

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」

亞洲首富娶媳！準婆婆戴19億祖母綠現身

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

非法出口台製在內軍備　芬蘭CEO遭判有罪

最全面UFO調查　五角大廈：未發現外星科技

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

警花深夜幽會男同事！中風夫抓姦心碎了

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

更多熱門

相關新聞

日本麥當勞推「薯條香水」新品吸2千萬流量

日本麥當勞推「薯條香水」新品吸2千萬流量

這款香水你有看過嗎？日本麥當勞7日在社群平台X的官方帳號公開一張宣傳海報，宣稱製作出了「薯條味道的香水」，還有「梅子海苔鹽」和「蒜味黑胡椒美乃滋」額外2種口味，獵奇程度讓貼文衝破2150萬次瀏覽。一票日本網友留言敲碗求解「別鬧了，愚人節還沒到吧」，還有人笑說，噴完會讓身邊的人都肚子餓。

南韓漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

南韓漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

日男警不倫女同事！辦公室激戰懲處曝

日男警不倫女同事！辦公室激戰懲處曝

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

日男大生遭「14歲少女」仙人跳！跳樓逃跑摔死

日男大生遭「14歲少女」仙人跳！跳樓逃跑摔死

關鍵字：

日韓要聞福島核廢料核廢水輻射東電

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

全台有雨！　明變天再轉冷

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面