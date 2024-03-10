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日黑鷹直升機墜海10人殉職　傳調查結果為「直接原因不明」

▲▼日本陸上自衛隊直升機UH60。（圖／翻攝自航空自衛隊官網）

▲圖為日本陸上自衛隊直升機UH60。（示意圖／翻攝自航空自衛隊官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本2023年4月一架陸上自衛隊UH-60JA黑鷹直升機失事墜海，機上10人殉職。時隔近一年，陸上自衛隊即將發布調查報告，但根據日本政府人士透露，調查委員會的結論為「無法查明導致墜機的直接原因」。

讀賣新聞報導，這架UH-60JA黑鷹直升機去年4月6日下午3時46分自沖繩縣宮古島基地起飛，目標為確認宮古島地形，升空後一度與航管人員通聯，但隨後在宮古島附近海域失聯，雷達光點於3時56分消失。當時機上載著第八師團時任團長坂本雄一等10名自衛隊成員，全數殉職。事發後，日本從海底打撈起主要機體部位，回收飛行紀錄器進行分析。

事實上，黑鷹直升機左右兩側各有一引擎，即便單側故障，直升機也能仰賴另一側引擎繼續飛行。但調查發現，當時右引擎動力輸出急速下降，接著左引擎動力輸出也在2分鐘內逐漸下降。兩側引擎均故障的可能性極低，因此這次調查重點聚焦在左側引擎動力輸出下降原因。

然而飛行紀錄器部分毀損導致無法讀取內容，無法確認造成左引擎動力輸出下降的原因為機械故障或是操作失誤。日本陸上自衛隊為了防止類似情況重演，將徹底進行機體整備與飛行員教育訓練，也將公布調查報告書。

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