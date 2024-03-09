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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「領導人不一定要最聰明」　蔡英文：要最能跟別人相處的人

▲總統蔡英文出席「全球女性影響力論壇」與《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲總統蔡英文出席「全球女性影響力論壇」與《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統蔡英文選在昨（8日）國際婦女節出席「全球女性影響力論壇」，過程中，一位14歲的國中女學生問蔡英文，如何整合個人資源與優勢，進而培養影響力與領導？蔡英文則坦言，這問題難倒她了，但她認為，「通常做領導人，不一定是最聰明，也不一定是最有資源，而是最能跟別人相處的人」，並鼓勵這位女學生，培養觀察他人的能力，知道每個人的心裡在想什麼，可以把每個人的長處結合起來，變成一個有力的團隊。

3月8日是國際婦女節，蔡英文晚間出席「全球女性影響力論壇」時表示，記得自己第一次參加「女人迷womany」的活動是在2015年，當時自己正在競選總統。

然而，經過九年，蔡英文說，自己今天是以總統的身分，和今年的「共好大使」空手道國手文姿云一起來參加「全球女性影響力論壇」。「Together,Stronger！」

▲總統蔡英文出席「全球女性影響力論壇」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲總統蔡英文出席「全球女性影響力論壇」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

與此同時，現場一位14歲的國中女生問蔡英文，在缺乏資源的狀況下，如何整合個人資源與優勢，培養自己的影響力與領導力？

蔡英文坦言，這個問題當下有點難倒她，不過她還是跟這位國中生說，「再沒有資源，你還有你自己」。

之所以給了這個回應，蔡英文進一步說明，「通常做領導人，不一定是最聰明，也不一定是最有資源，而是最能跟別人相處的人」。

此外，蔡英文也鼓勵這位國中生，要培養觀察他人的能力，知道每個人的心裡在想什麼，可以把每個人的長處結合起來，變成一個有力的團隊，但「自己還是最重要的」。

最後，蔡英文表示，非常高興能夠在國際婦女節的晚上，和關心性別的朋友們齊聚一堂，也期待，能夠繼續跟大家一起為性別平等的目標來努力。

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