海巡署雲林艦交船、台北艦下水　蔡英文：帶給海巡更堅強的力量

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

在金廈翻船事件後，總統蔡英文9日上午偕同副總統賴清德出席「海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘4000噸級巡防艦命名下水聯合典禮」。蔡英文致詞時說，海巡艦艇國艦國造帶動國內造船產業鏈的發展，也為產業帶來榮景，除創造工作機會外，更持續提升海巡的量能。同時，她也感謝海委會主委管碧玲、海委會及海巡署團隊的投入，也要謝謝所有在第一線辛苦的海巡同仁堅守崗位，保衛海疆。

蔡英文致詞時說，今天呈現在大家眼前的是海委會海巡署艦隊分署第三艘及第四艘的4千噸級巡防艦，這是海巡署噸位最大的艦型，將帶給海巡更堅強的力量，今天的典禮也代表著「國艦國造」的腳步持續向前邁進。

蔡英文表示，為了推動「國艦國造」，海委會從2018年開始執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計到2027年的10年之間，打造141艘、總噸位超過3萬3千噸的新式海巡艦艇。目前各建案都由國內造船公司承攬，並且依照計畫執行當中，從小型的巡護艇到千噸級的巡防艦，還有高緯度巡護船，這些都是「國艦國造」的成果。

蔡英文提到，海巡艦艇國艦國造可以帶動國內造船產業鏈的發展，也為產業帶來榮景。從船舶設計、材料、裝備，到軍工、檢驗，還有維保廠商等訂單，預估可以達到1000億元以上的產值，更創造超過8000個工作機會。

「每項政策要能夠有效推動，都需要強大的團隊。」蔡英文說，過去，台船公司面對全球經濟和產業的變動，努力維繫著台灣造船產業的命脈。也因為台船累積了堅強的實力，當政府決定投入「國艦國造」，台船公司才能承擔重任，展現台灣自主造艦的能量。

蔡英文說，她要感謝台船公司的努力和付出，今天由台船承造的嘉義級巡防艦第三艘「雲林艦」交船，交艦後將配置在「南部地區機動海巡隊」。

另外，第四艘巡防艦也在今天下水。蔡英文說，她將其命名為「台北艦」，這是因為剛除役的舊台北艦，當年也是海洋總局第1艘國艦國造的船，希望沿用舊台北艦的精神，讓「台北艦」繼續守護中部海域，也象徵海巡精神的傳承。

蔡英文指出，這兩艘巡防艦都配置了手術室及負壓隔離病房，大幅提升海上醫療救難任務的能量，也代表著台灣將能在國際人道緊急救援中，提供更多的援助。未來，有「雲林艦」和「台北艦」的加入，海巡的量能將持續提升。

蔡英文說，要感謝海委會主委管碧玲、海委會及海巡署團隊的投入，也要謝謝所有在第一線辛苦的海巡同仁堅守崗位，保衛海疆。

蔡英文說，海洋連結了世界，透過「國艦國造」，我們向全世界傳達了台灣堅守民主、自由的決心，「我們將持續乘載著國人的期待，凝聚所有的力量，乘風破浪，前進世界，打造一個更安全、繁榮的國家」。

此次典禮包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、總統府副秘書長黃重諺、高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲、副主委洪文玲、海巡署長周美伍、經濟部次長曾文生、立法委員李昆澤、賴瑞隆、李柏毅、黃捷及台船公司董事長鄭文隆等，皆出席活動。