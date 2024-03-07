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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮自爆被美國人笑「一定被總統討厭」　才會當這麼久外交部長

▲▼外交部長吳釗燮、總統蔡英文出席「113年外交部新春聯歡晚會」。（圖／記者陶本和攝）

▲外交部長吳釗燮出席「113年外交部新春聯歡晚會」。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮7日晚間出席「113年外交部新春聯歡晚會」時表示，在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部肩上揹負了重責大任，但常常沒有獲得掌聲。他開玩笑地說，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長，有些美國好友笑說，一定是總統很討厭我，才會讓我做了這麼久的外交部長」。

吳釗燮表示，今年春宴的主題是「魔法之夜」，因為外交部的英文縮寫是「MOFA」，諧音聽起來就像中文的「魔法」。他說，呼應今晚的主題，他想自稱為鄧不利多，或是吳教授，藉著這個機會來教授施展魔法甚至幻術的課程，但今天晚上更想要感謝現場每一個人。

吳釗燮說，回顧2023年，國際間的衝突為世界帶來全新的挑戰，而台灣本身也歷經諸多的考驗，他感謝各國使節代表，跟台灣政府同舟共濟，因為有各國與台灣緊密合作，台灣才可享有繁榮的經濟、安全的社會、自由與民主的生活方式。

吳釗燮表示，駐台使節代表是台灣與全球連結的重要橋樑，大家鼎力相助，讓台灣在疫情後的國際秩序及全球供應鏈重組中，發揮關鍵力量，在充滿嚴峻挑戰的此刻，大家成為彼此不可或缺的夥伴。

吳釗燮說，今年世界各國將舉辦超過40場的民主選舉，台灣願意與國際友人分享反制介選的經驗，誠心而論，讓沒有民主選舉的專制國家來告訴大家如何投票，著實令人不快，他說，這次大選證明台灣人民再次克服萬難，民主價值又一次贏得勝利。

吳釗燮指出，在台灣面對與日俱增的軍事、經濟、外交及複合式脅迫之際，感謝大家對台灣的支持，現今國際社會都認為台海的和平穩定，對維繫全球安全與繁榮至為重要且不可或缺。

接著，吳釗燮表示，在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部肩上揹負了重責大任，但常常沒有獲得掌聲。他笑說，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長，有些美國好友笑說，一定是總統很討厭我，才會讓我做了這麼久的外交部長」。

吳釗燮表示，但每次聽到國際社會或看見國際媒體聲援台灣，將台灣比喻為民主燈塔或良善的力量，都讓他深受鼓舞，外國訪客絡繹不絕，只為表達對台灣的支持，讓他至為感動，「身為外交部長，我非常驕傲與感激」。

最後，吳釗燮說，他今天晚上要特別感謝一個人，就是總統蔡英文，在過去八年中，堅毅引領國家前進，讓台灣在各個領域都獲得非凡成就，舉凡軍事改革、防疫措施、公民自由、性別與婚姻平權、經濟成長、股市表現、國家競爭力、民主韌性等，都受到國際肯定與讚譽。

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